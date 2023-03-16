Кино для начинающих: 5 сериалов для знакомства с Дэвидом Эвансом

Британский режиссер, продюсер и сценарист Дэвид Эванс был неоднократно номинирован на премию «Эмми», а также обладает множеством других наград в области кинематографа. Какие сериалы стоит посмотреть, чтобы познакомиться с его творчеством, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Аббатство Даунтон" Кадр из сериала "Аббатство Даунтон"

«Современный потрошитель» (2009 — 2013)

Видео дня

Молодой инспектор Джозеф Чандлер и его напарник детектив-сержант Рэй Майлс ищут убийц, которые подражают знаменитым преступникам прошлого. Им придется бросить вызов современному Джеку Потрошителю, последователям братьев Крэй и охотникам за ведьмами, но для начала новоиспеченным напарникам предстоит найти общий язык для совместной работы.

Кадр из сериала "Современный потрошитель"

«Аббатство Даунтон» (2010 — 2015)

Знаменитая британская драма с остроумными диалогами, которая рассказывает о семье английских аристократов, потерявших наследника титула графа Грэнтэма. Они ожидали, что их владения и капитал после смерти графа перейдут к его старшей дочери. Однако он отказывается отстаивать права юной Мэри, считая, что все должно отойти к наследнику его графского титула, безвестному дальнему родственнику.

«Энн» (2017 — 2019)

Энн — тринадцатилетняя сирота. Девочка рано лишилась родителей и с тех пор живет в детском приюте. Жизнь героини резко меняется, когда в результате ошибки она попадает к новым приемным родителям, старой деве и ее младшему брату. Ее надежды на счастье разбиваются вдребезги, но она все равно старается найти что-то положительное в новом месте, которое стало отнюдь не дворцом для юной принцессы.

Кадр из сериала "Энн"

«По расчету» (2019)

Джулии Дэй исполняется 60 лет, 35 из которых она провела в браке, пока муж не бросил ее ради новой возлюбленной. Оставшись одна в свой день рождения, женщина отправляется в музей, где встречает молодого и симпатичного Бенжамина. Молниеносно нахлынувшие чувства и бурный роман дают Джулии шанс на новую жизнь, однако дети и бывший муж с подозрением относятся к молодому избраннику и начинают поиск его «скелетов в шкафу»…

Кадр из сериала "По расчету"

«Домина» (2021 — …)

Сериал прослеживает необыкновенную судьбу Ливии Друзиллы с юности до пика ее могущества. В 19 лет она выходит замуж за Октавиана Августа, будущего основателя и первого императора Римской империи. До самого конца она останется его доверенным лицом и помощником в управлении таким противоречивым и великим государством, как Рим. Ливии предстоит показать себя решительной правительницей, впоследствии обожествленной ее внуком-императором Клавдием.