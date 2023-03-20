Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-1° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

“Король и Шут”: почему фанаты не оценили сериал

Мария Каткова

2 марта состоялась премьера сериала “Король и Шут”, который был создан по мотивам развития одноименной панк-группы. Еще до выхода сериала поклонники остались в восторге от работы кастинг-директора и гримера, так как им удалось воплотить в жизнь реальные образы музыкантов.

“Король и Шут”: почему фанаты не оценили сериал
Фото: Кадр из сериала "Король и Шут"Кадр из сериала "Король и Шут"

Однако после выхода первых серий проекта стало понятно, что создатели не смогли угодить фанатам группы. О том, почему сериал “Король и Шут” был негативно воспринят поклонниками — в материале “Рамблера”.

Мало внимания участникам группы

Центральными героями сериала стали Андрей Князев и Михаил Горшенев, которым всегда уделялось больше внимания. Поклонники не оценили этот момент и отметили, что ждали от сценаристов другого подхода. Так они заявили, что хотели бы, чтобы было отведено больше экранного времени для других участников группы: Балу (Александр Балунов), Поручику (Александр Щиголев), Яше (Яков Цвиркунов), Ренегату (Александр Леонтьев).

Элементы сказки

Часть сюжета разворачивается в другом времени и включает в себя вставки, созданные по мотивам песен группы. Авторы создали еще одну вселенную, где участники группы стали менестрелями, спасающими принцессу от злого колдуна. Несмотря на то, что сценаристы изначально заявляли сериал как “панк-сказку”, поклонников это не удовлетворило. Они ожидали больше документалистики о становлении группы.

"Горшеневу" из сериала "Король и Шут" подняли зарплату дворника

Личность Горшка

Фанатам группы очень понравился кастинг актеров, в частности, то, как Михаила Горшенева сыграл Константин Плотников. Заметен труд гримеров и костюмеров, которые смогли воплотить в сериале известные образы артистов. Однако поклонники отметили, что Горшенев в сериале показан “отбитым” и “сумасшедшим”. Действительно, по сюжету понятно, что у лидера группы были психологические отклонения. Также известно, что в жизни музыкант страдал от алкогольной и наркотической зависимости, что и стало причиной его ранней смерти.

Сериалы,Константин Плотников,Александр Леонтьев,Михаил Горшенев,Андрей Князев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий