“Король и Шут”: почему фанаты не оценили сериал

2 марта состоялась премьера сериала “Король и Шут”, который был создан по мотивам развития одноименной панк-группы. Еще до выхода сериала поклонники остались в восторге от работы кастинг-директора и гримера, так как им удалось воплотить в жизнь реальные образы музыкантов.

Фото: Кадр из сериала "Король и Шут" Кадр из сериала "Король и Шут"

Однако после выхода первых серий проекта стало понятно, что создатели не смогли угодить фанатам группы. О том, почему сериал “Король и Шут” был негативно воспринят поклонниками — в материале “Рамблера”.

Мало внимания участникам группы

Центральными героями сериала стали Андрей Князев и Михаил Горшенев, которым всегда уделялось больше внимания. Поклонники не оценили этот момент и отметили, что ждали от сценаристов другого подхода. Так они заявили, что хотели бы, чтобы было отведено больше экранного времени для других участников группы: Балу (Александр Балунов), Поручику (Александр Щиголев), Яше (Яков Цвиркунов), Ренегату (Александр Леонтьев).

Элементы сказки

Часть сюжета разворачивается в другом времени и включает в себя вставки, созданные по мотивам песен группы. Авторы создали еще одну вселенную, где участники группы стали менестрелями, спасающими принцессу от злого колдуна. Несмотря на то, что сценаристы изначально заявляли сериал как “панк-сказку”, поклонников это не удовлетворило. Они ожидали больше документалистики о становлении группы.

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