“Король и Шут”: почему фанаты не оценили сериал

2 марта состоялась премьера сериала “Король и Шут”, который был создан по мотивам развития одноименной панк-группы. Еще до выхода сериала поклонники остались в восторге от работы кастинг-директора и гримера, так как им удалось воплотить в жизнь реальные образы музыкантов.
Однако после выхода первых серий проекта стало понятно, что создатели не смогли угодить фанатам группы. О том, почему сериал “Король и Шут” был негативно воспринят поклонниками — в материале “Рамблера”.
Центральными героями сериала стали Андрей Князев и Михаил Горшенев, которым всегда уделялось больше внимания. Поклонники не оценили этот момент и отметили, что ждали от сценаристов другого подхода. Так они заявили, что хотели бы, чтобы было отведено больше экранного времени для других участников группы: Балу (Александр Балунов), Поручику (Александр Щиголев), Яше (Яков Цвиркунов), Ренегату (Александр Леонтьев).
Часть сюжета разворачивается в другом времени и включает в себя вставки, созданные по мотивам песен группы. Авторы создали еще одну вселенную, где участники группы стали менестрелями, спасающими принцессу от злого колдуна. Несмотря на то, что сценаристы изначально заявляли сериал как “панк-сказку”, поклонников это не удовлетворило. Они ожидали больше документалистики о становлении группы.
Фанатам группы очень понравился кастинг актеров, в частности, то, как Михаила Горшенева сыграл Константин Плотников. Заметен труд гримеров и костюмеров, которые смогли воплотить в сериале известные образы артистов. Однако поклонники отметили, что Горшенев в сериале показан “отбитым” и “сумасшедшим”. Действительно, по сюжету понятно, что у лидера группы были психологические отклонения. Также известно, что в жизни музыкант страдал от алкогольной и наркотической зависимости, что и стало причиной его ранней смерти.