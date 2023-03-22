BAFTA объявила номинантов телепремии

Британская академия кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA) объявила номинантов на телепремию в 2023 году. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Кадр из сериала «Медленные лошади» Кадр из сериала «Медленные лошади»

Наибольшее количество номинаций собрали сериалы «Ночные вызовы» и «Будет больно». Производством обоих проектов занималась компания BBC – у них по шесть номинаций. Фаворитом предыдущих лет была «Корона», но теперь у этого сериала пять номинаций.