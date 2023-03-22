BAFTA объявила номинантов телепремии

Британская академия кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA) объявила номинантов на телепремию в 2023 году. Об этом сообщает Daily Mail.
Наибольшее количество номинаций собрали сериалы «Ночные вызовы» и «Будет больно». Производством обоих проектов занималась компания BBC – у них по шесть номинаций. Фаворитом предыдущих лет была «Корона», но теперь у этого сериала пять номинаций.
Примечательно, что британский актёр Гэри Олдман был впервые номинирован на премию в этом году. Он может получить награду за лучшую мужскую роль в сериале «Медленные лошади». За статуэтку с ним будут бороться Киллиан Мерфи, Мартин Фримен, Ческе Спенсер и Бен Уишоу.
В номинации «Лучшая актриса» представлены Имельда Стонтон, Кейт Утнслет, Максин Пик, Билли Пайпер и Сара Ланкашир.
Ранее сообщалось, что Сталлоне номинирован на «Золотую малину» как худший актер.