Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+12° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
2 часа назад

BAFTA объявила номинантов телепремии

Мария Каткова

Британская академия кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA) объявила номинантов на телепремию в 2023 году. Об этом сообщает Daily Mail.

BAFTA объявила номинантов телепремии
Фото: Кадр из сериала «Медленные лошади»Кадр из сериала «Медленные лошади»

Наибольшее количество номинаций собрали сериалы «Ночные вызовы» и «Будет больно». Производством обоих проектов занималась компания BBC – у них по шесть номинаций. Фаворитом предыдущих лет была «Корона», но теперь у этого сериала пять номинаций.

Примечательно, что британский актёр Гэри Олдман был впервые номинирован на премию в этом году. Он может получить награду за лучшую мужскую роль в сериале «Медленные лошади». За статуэтку с ним будут бороться Киллиан Мерфи, Мартин Фримен, Ческе Спенсер и Бен Уишоу.

Фильмы-победители премии BAFTA-2023: что посмотреть

В номинации «Лучшая актриса» представлены Имельда Стонтон, Кейт Утнслет, Максин Пик, Билли Пайпер и Сара Ланкашир.

Ранее сообщалось, что Сталлоне номинирован на «Золотую малину» как худший актер.

Сериалы,Сара Ланкашир,Имельда Стонтон,Мартин Фримен,Билли Пайпер,Бен Уишоу,Гэри Олдман,Киллиан Мерфи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий