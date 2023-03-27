Лучшие сериалы 90-х, которые пересматривают до сих пор

Для тех, кто сейчас находится в поисках классного сериала, собрали культовые проекты, проверенные временем и не одним поколением.

Фото: Кадр из сериала "Секс в большом городе" Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Кто стоит за убийством школьницы, что скрывает правительство США, какими бывают первые разочарования и первые чувства — все это в подборке «Рамблера».

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«Беверли-Хиллз 90210» (1990 – 2000)

Культовый молодежный сериал, на котором выросло целое поколение, рассказывает историю взросления компании американских школьников и студентов 1990-х. Близнецы-старшеклассники Брендон и Бренд переезжают вместе с родителями в Беверли-Хиллз, где попадают в мир «золотой молодежи». Они пытаются найти в нем свое место и быстро заводят новых друзей из школьной элиты, включая первую красавицу и футбольную звезду. За их внешним благополучием и самоуверенностью скрываются серьезные проблемы и комплексы из-за сложных отношений с родителями, пагубных зависимостей и травматических разочарований...

Кадр из сериала "Беверли-Хиллз, 90210"

«Твин Пикс» (1990 – 2017)

Один из лучших проектов в жанрах «криминал» и «детектив» от Дэвида Линча. Тихий и мирный городок Твин Пикс потрясает убийство старшеклассницы Лоры Палмер, за расследование которого берутся агент Купер, шериф Труман и его помощники. Вскоре им предстоит убедиться, что личность убийцы – далеко не единственная тайна этого маленького живописного места, где почти все скрывают за масками свое истинное лицо.

Кадр из сериала "Твин Пикс"

«Секретные материалы» (1993-2018)

Научно-фантастический сериал с Дэвидом Духовны и Джиллиан Андерсон в главных ролях рассказывает об агентах ФБР Дане Скалли и Фоксе Малдере, которым поручают работу над проектом «Секретные материалы». Это архив нераскрытых дел, связанных с паранормальными явлениями. Малдер верит в пришельцев и пытается убедить скептика Скалли, что не все поддается разумному объяснению. Постепенно взаимное недоверие перерастает в дружбу и даже в более глубокое чувство.

Кадр из сериала "Секретные материалы"

«Друзья» ( 1994 – 2004)

Один из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения рассказывает о жизни шестерых друзей: избалованной «папенькиной дочки» Рэйчел Грин; чистюли-повара Моники Геллер; офисного работника Чендлера Бинга; помешанного на сексе и еде, простоватого актера Джоуи Триббиани; разведенного палеонтолога Росса Геллера; хиппующей певицы Фиби Буффе. Они живут по соседству, вместе убивают время, делятся секретами и иногда очень сильно влюбляются.

«Секс в большом городе» (1998 – 2004)