Лучшие сериалы 90-х, которые пересматривают до сих пор

Для тех, кто сейчас находится в поисках классного сериала, собрали культовые проекты, проверенные временем и не одним поколением.
Кто стоит за убийством школьницы, что скрывает правительство США, какими бывают первые разочарования и первые чувства — все это в подборке «Рамблера».
Культовый молодежный сериал, на котором выросло целое поколение, рассказывает историю взросления компании американских школьников и студентов 1990-х. Близнецы-старшеклассники Брендон и Бренд переезжают вместе с родителями в Беверли-Хиллз, где попадают в мир «золотой молодежи». Они пытаются найти в нем свое место и быстро заводят новых друзей из школьной элиты, включая первую красавицу и футбольную звезду. За их внешним благополучием и самоуверенностью скрываются серьезные проблемы и комплексы из-за сложных отношений с родителями, пагубных зависимостей и травматических разочарований...
Один из лучших проектов в жанрах «криминал» и «детектив» от Дэвида Линча. Тихий и мирный городок Твин Пикс потрясает убийство старшеклассницы Лоры Палмер, за расследование которого берутся агент Купер, шериф Труман и его помощники. Вскоре им предстоит убедиться, что личность убийцы – далеко не единственная тайна этого маленького живописного места, где почти все скрывают за масками свое истинное лицо.
Научно-фантастический сериал с Дэвидом Духовны и Джиллиан Андерсон в главных ролях рассказывает об агентах ФБР Дане Скалли и Фоксе Малдере, которым поручают работу над проектом «Секретные материалы». Это архив нераскрытых дел, связанных с паранормальными явлениями. Малдер верит в пришельцев и пытается убедить скептика Скалли, что не все поддается разумному объяснению. Постепенно взаимное недоверие перерастает в дружбу и даже в более глубокое чувство.
Один из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения рассказывает о жизни шестерых друзей: избалованной «папенькиной дочки» Рэйчел Грин; чистюли-повара Моники Геллер; офисного работника Чендлера Бинга; помешанного на сексе и еде, простоватого актера Джоуи Триббиани; разведенного палеонтолога Росса Геллера; хиппующей певицы Фиби Буффе. Они живут по соседству, вместе убивают время, делятся секретами и иногда очень сильно влюбляются.
Комедийно-драматический сериал, который заменил миллионам женщин стилиста, психолога и подруг, рассказывает историю четырех закадычных подруг Кэрри Брэдшоу, Миранды Хоббс, Шарлотты Йорк и Саманты Джонс. Независимые жительницы Нью-Йорка, смело перешагнувшие тридцатилетний рубеж, уверены в себе и откровенны друг с другом. Они не боятся затрагивать такие темы, как любовь, секс, дружба, карьера и самореализация.