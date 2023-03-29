Почему все обсуждают турецкий сериал «Истерзанная»

Премьера турецкого сериала (или, как его еще называют, дизи), оригинальное название которого переводится как «Ты расскажи, Карадениз», состоялась еще в 2018 году: в общей сложности вышли три сезона по 64 серии. Теперь же шоу добралось и до России: оно стартует 15 апреля 2023 года и будет называться «Истерзанная». О чем расскажет проект, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Истерзанная" Кадр из сериала "Истерзанная"

В центре сюжета — молодая женщина Нефез Зорлу. В 16 лет родной отец практически продал ее богатому и влиятельному Ведату Саяру. Официально брак заключен не был, но девушка стала узницей настоящего психопата. За красивым фасадом совместной жизни Нефез и Ведата скрывается страшное: мужчина избивает и насилует девушку, и даже рождение сына Йигита не облегчает ее участи.

Нефез ничего не остается кроме как предпринимать попытку за попыткой избавиться от тирана. После очередного избиения девушка в очередной раз идет на риск и вместе с сыном сбегает и прячется. Ей удается найти поддержку в лице малознакомого мужчины, делового партнера Ведата Тахира Калеле по прозвищу Безумный Тахир. Наследник влиятельной семии влюбляется в Нефез с первого взгляда. Он даже идет против воли матери, отказавшись жениться на выбранной для него девушке. Но станет ли он принцем, которого так ждала Нефез, или же он хочет приручить истерзанную женщину для собственной выгоды?

Кадр из сериала "Истерзанная"

Проект уже назвали серьезным конкурентом суперпопулярного сериала «Ветреный», те, кому уже удалось посмотреть «Истерзанную» в оригинальной озвучке, пишут, что шоу «отличается неизбитым сюжетом и прекрасной игрой актеров».