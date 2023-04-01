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1 час назад

Как озвучивали “Ну, погоди!”: видео

Мира Маркина

Мультфильм "Ну, погоди!" всегда был в топе среди всех советских мультфильмов. Голоса волка и зайца, пожалуй, знает каждый человек в нашей стране.

Прошло много лет с момента выпуска этой мультипликационной ленты, однако даже сейчас "Ну, погоди!" актуален. Современные режиссеры даже выпустили ремейк этого мультика, где роль волка озвучивал известный комик Гарик Харламов, а зайца – Дмитрий Хрусталев. Однако отзывы о новом мультике весьма противоречивые – многим ремейк не пришелся по нраву.

Радует, что в интернете еще можно спокойно найти старые и любимые серии мультфильма. А в социальной сети TikTok у пользователя с ником @kaketobilo1 нам и вовсе удалось отыскать видеоролик с архивными кадрами, где можно увидеть, как легендарные Анатолий Румянов и Клара Румянова озвучивают своих героев – волка и зайца.

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Как они это делали, смотрите в ролике.

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