О Гарри Поттере задумали снять сериал

Кинокомпания Warner Bros задумалась о расширении франшизы о Гарри Поттере и собралась снять многосерийный проект. Это шоу может стать «цементным раствором» для новой стратегии компании. Об этом заявил близкий к киностудии источник в беседе с Bloomberg.

Как сообщил инсайдер, планируется запустить шоу, состоящее из семи сезонов, где каждый будет соответствовать одной из книг о мальчике-волшебнике. Таким образом историю удастся изложить без сокращений.

О том, кто будет заниматься производством проекта, пока информации нет. Ожидается, что в работе примет участие автор книг Джоан Роулинг в качестве консультанта.