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3 часа назад

О Гарри Поттере задумали снять сериал

Катерина Саломе

Кинокомпания Warner Bros задумалась о расширении франшизы о Гарри Поттере и собралась снять многосерийный проект. Это шоу может стать «цементным раствором» для новой стратегии компании. Об этом заявил близкий к киностудии источник в беседе с Bloomberg.

Как сообщил инсайдер, планируется запустить шоу, состоящее из семи сезонов, где каждый будет соответствовать одной из книг о мальчике-волшебнике. Таким образом историю удастся изложить без сокращений.

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О том, кто будет заниматься производством проекта, пока информации нет. Ожидается, что в работе примет участие автор книг Джоан Роулинг в качестве консультанта.

Ранее мы писали о том, что платформа 9 3/4 из "Гарри Поттера" откроется в Японии.

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