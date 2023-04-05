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2 часа назад

Сериалы для тех, кто соскучился по "Великолепному веку"

Мира Маркина

Количество зрителей и поклонников турецких сериалов растет с невероятной скоростью. Одним из самых популярных среди них стал "Великолепный век".

Сериалы для тех, кто соскучился по "Великолепному веку"
Фото: Кадр из сериала "Великолепный век"Кадр из сериала "Великолепный век"

"Рамблер" подготовил подборку сериалов, которые наверняка понравятся тем, кто с удовольствием смотрел историю любви Хюррем и султана Сулеймана, и с интересом наблюдал за развитием Османской империи.

В первую очередь, конечно, стоит обратить внимание на сериал "Великолепный век. Империя Кесем". В сюжете показано, как жила империя и династия Османов спустя столетия после смерти Сулеймана Великолепного. Те же дворцовые интриги, любовь и походы, только главными действующими лицами являются предки уже полюбившихся всем героев.

"Медичи: Повелители Флоренции", 2016 год

Исторический сериал, который расскажет историю семьи, положившей начало становления среднего класса во всей Европе. Действия разворачиваются в Италии. В центре сюжета Джованни Медичи и его сыновья, которым удалось основать банк, не смотря на многочисленных врагов и запреты.

"Воскресший Эртугрул", 2014 год

Сериал рассказывает историю зарождения Османской империи. В центре сюжета, который разворачивается в XIII веке, храбрый воин, положивший начало великой династии. Сын правителя племени турок-огузов вынужден ради спасения своей семьи и народа вступить в борьбу с византийцами, крестоносцами и монголами. Однако непрекращающаяся война не мешает герою вечно метаться между своим предназначением и любовью.

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"Основание: Осман"

Этот сериал можно считать продолжением проекта "Воскресший Эртугрул". Он привлекает зрителей не только историей, но и актером, сыгравшим главную роль в сериале – ее исполнил Бурак Озчивит, так полюбившийся многим после "Великолепного века".

Сериал рассказывает о могущественном сыне Эртугрула Османе Гази, завоевавшем множество территорий и основавшем великую Османскую империю, которая просуществовала еще много веков.

Сериалы,Медичи: Повелители Флоренции,ПРЕДОК,
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