Поцелуй с зомби из The Last of Us выдвинули на MTV Movie Awards

На премию выдвинули актеров Анну Торв, исполнившую роль Тесс, и Филиппа Пражу, который сыграл одного из зараженных. Зараженная Тесс пожертвовала собой, чтобы Джоэл и Элли в это время сбежали от инфицированных. Ее поцеловал другой зараженный: у него во рту пророс гриб кордицепс.