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32 минуты назад

Поцелуй с зараженным из сериала The Last of Us выдвинули на премию MTV Movie Awards

Мира Маркина

Сериал The Last of Us получил номинацию на премию MTV Movie Awards в категории "Лучший поцелуй". Об этом пишут на официальном сайте канала.

Поцелуй с зомби из The Last of Us выдвинули на MTV Movie Awards
Фото: Кадр из сериала The Last of UsКадр из сериала The Last of Us

На премию выдвинули актеров Анну Торв, исполнившую роль Тесс, и Филиппа Пражу, который сыграл одного из зараженных. Зараженная Тесс пожертвовала собой, чтобы Джоэл и Элли в это время сбежали от инфицированных. Ее поцеловал другой зараженный: у него во рту пророс гриб кордицепс.

The Last of Us — многосерийная экранизация одноименной игры. Действие происходит в постапокалиптическом мире, где людей начинает заражать гриб, который раньше паразитировал только на насекомых. Он полностью подчиняет себе волю организма-хозяина и меняет его внешний вид. Строитель Джоэл помогает выбраться из зоны карантина девочке Элли.

Зоозащитная организация выпустила рекламу в стиле сериала The Last of Us

Ранее стало известно, когда выйдет второй сезон сериала The Last of Us.

Сериалы,Анна Торв,
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