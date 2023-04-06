Поцелуй с зомби из The Last of Us выдвинули на MTV Movie Awards

Сериал The Last of Us получил номинацию на премию MTV Movie Awards в категории "Лучший поцелуй". Об этом пишут на официальном сайте канала.
На премию выдвинули актеров Анну Торв, исполнившую роль Тесс, и Филиппа Пражу, который сыграл одного из зараженных. Зараженная Тесс пожертвовала собой, чтобы Джоэл и Элли в это время сбежали от инфицированных. Ее поцеловал другой зараженный: у него во рту пророс гриб кордицепс.
The Last of Us — многосерийная экранизация одноименной игры. Действие происходит в постапокалиптическом мире, где людей начинает заражать гриб, который раньше паразитировал только на насекомых. Он полностью подчиняет себе волю организма-хозяина и меняет его внешний вид. Строитель Джоэл помогает выбраться из зоны карантина девочке Элли.