Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+11° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
2 часа назад

Белла Рамзи раскрыла дату премьеры второго сезона The Last of Us

Мария Каткова

Актриса Белла Рамзи, сыгравшая главную героиню Элли в сериале The Last of Us, рассказала, когда выйдет второй сезон проекта. Об этом она сообщает Independent со ссылкой на шоу Джонатана Росса.

Раскрыта дата премьеры второго сезона The Last of Us
Фото: Кадр из сериала The Last of UsКадр из сериала The Last of Us

Она пояснила, что пока что эпизоды находятся в стадии разработки сценария. Им занимается Крейг Мазин, который также работал над сериалом "Чернобыль".

5 классных сериалов для тех, кто досмотрел «Одни из нас»

Актриса не порадовала фанатов своими прогнозами. По ее подсчетам, премьера второго сезона должна состояться в конце 2024 года или в начале 2025.

Ранее сообщалось, что сериал «Одни из нас» продлили на второй сезон.

Сериалы,Чернобыль,Крейг Мазин,Джонатан Росс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий