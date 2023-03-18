Раскрыта дата премьеры второго сезона The Last of Us

Актриса Белла Рамзи, сыгравшая главную героиню Элли в сериале The Last of Us, рассказала, когда выйдет второй сезон проекта. Об этом она сообщает Independent со ссылкой на шоу Джонатана Росса.

Фото: Кадр из сериала The Last of Us Кадр из сериала The Last of Us

Она пояснила, что пока что эпизоды находятся в стадии разработки сценария. Им занимается Крейг Мазин, который также работал над сериалом "Чернобыль".