Раскрыта дата премьеры второго сезона The Last of Us

Актриса Белла Рамзи, сыгравшая главную героиню Элли в сериале The Last of Us, рассказала, когда выйдет второй сезон проекта. Об этом она сообщает Independent со ссылкой на шоу Джонатана Росса.
Она пояснила, что пока что эпизоды находятся в стадии разработки сценария. Им занимается Крейг Мазин, который также работал над сериалом "Чернобыль".
Актриса не порадовала фанатов своими прогнозами. По ее подсчетам, премьера второго сезона должна состояться в конце 2024 года или в начале 2025.
Ранее сообщалось, что сериал «Одни из нас» продлили на второй сезон.