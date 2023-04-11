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У сериала "Очень странные дела" появится анимационный спин-офф

Во вселенной сериала "Очень странные дела" может появиться мультипликационный проект. Об этом пишет Deadline.

Над мультсериалом работают Flying Bark Productions и исполнительный продюсер Эрик Роблес, который участвовал в производстве проектов “Фанбой и Чам-Чам” и "Глюкотехники".

У спин-оффа пока нет названия, однако его общее настроение команда описывает как "мультсериалы, которые смотрят субботним утром".

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Ранее "Рамблер" писал о том, что в Лондоне ставят спектакль по "Очень странным делам".

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