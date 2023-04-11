Во вселенной сериала "Очень странные дела" может появиться мультипликационный проект. Об этом пишет Deadline.

Над мультсериалом работают Flying Bark Productions и исполнительный продюсер Эрик Роблес, который участвовал в производстве проектов “Фанбой и Чам-Чам” и "Глюкотехники".

У спин-оффа пока нет названия, однако его общее настроение команда описывает как "мультсериалы, которые смотрят субботним утром".