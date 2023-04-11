Что известно о новом сезоне сериала «Американская история ужасов»

Американская звезда реалити-шоу и предпринимательница Ким Кардашьян присоединится к актерскому составу двенадцатого сезона сериала «Американская история ужасов» — проекта шоураннера Райана Мерфи. Об этом сообщает Forbes USA. Что еще известно о продолжении нашумевшего проекта, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Американская история ужасов" Кадр из сериала "Американская история ужасов"

Новая глава антологии выйдет этим летом с подзаголовком «Деликатные». Кого именно сыграет предпринимательница, пока неизвестно. Однако, по данным Forbes USA, ей достанется роль одного из главных персонажей, написанная специально для нее. Для Кардашьян эта киноработа станет телевизионным дебютом в качестве актрисы.

В интервью изданию The Hollywood Reporter Райан Мерфи уточнил, что героиня Ким будет «веселой, стильной и, конечно же, пугающей», а сам сезон максимально амбициозным. Главную роль в продолжении шоу исполнит актриса Эмма Робертс, которая вернется к проекту после четырехлетнего перерыва.

Кадр из сериала "Американская история ужасов"

По данным The Hollywood Reporter, новый сезон «Американской истории ужасов» будет частично основан на романе писательницы Даниэль Валентайн Delicate Condition («Нежное положение»), в котором рассказывается история женщины, которая убеждена, что некая «зловещая фигура» мешает ей зачать ребенка.

Обязанности сценариста и шоураннера возьмет на себя Хэйли Файффер («Шучу», «Американская история преступлений»). Съемки стартуют в апреле, а точная дата релиза будет объявлена летом.