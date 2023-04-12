Не только «Доктор Хаус»: лучшие сериалы с Хью Лори

Известность британскому актеру Хью Лори принесли съемки в комедийных проектах «Черная гадюка», «Шоу Фрая и Лори» и «Дживс и Вустер». Вишенкой на торте стала роль доктора Хауса в одноименном сериале, который до сих пользуется огромной популярностью в мире, а также был неоднократно отмечен престижными наградами — «Пибоди» и «Эмми». По данным на 2013 год, шоу просмотрели более 80 млн зрителей, что обеспечило ему попадание в «Книгу рекордов Гиннесса».

© Кадр из сериала "Доктор Хаус"

Какие еще сериалы с участием Хью Лори стоит обязательно посмотреть (даже если вы не фанат «Доктора Хауса»), читайте в материале «Рамблера».

Видео дня

«Скользкий путь» (2020)

Питер Лоуренс – политик, карьера которого идет в гору. Однажды у него обнаруживается незаконнорожденная дочь, отбывающая тюремный срок — эта тайна может его погубить, и, похоже, премьер-министр уже в курсе. Но Питер готов рисковать. Поставив на кон свою карьеру, он бесстрашно проповедует либертарианство в своем собственном понимании. Но чем выше он взбирается по служебной лестнице, тем больше у него становится проблем…

Кадр из сериала "Скользкий путь"

«Авеню 5» (2020 – 2022)

В мире далекого будущего главным туристическим направлением стал космос и наша Солнечная система. Разношерстная группа космических туристов на роскошном корабле под названием «Авеню 5» отправляется в путешествие, которое должно было занять два месяца, но из-за технических накладок полет теперь продлится никак не меньше трех лет.

Кадр из сериала "Авеню 5"

«Доктор Шанс» (2016 – 2017)

Сюжет основан на истории судебного психоневролога из Сан-Франциско Элдона Шанса. По долгу работы, доктор сталкивается с тяжелыми случаями психических расстройств. Одна из его пациенток Жаклин Блэкстоун — жертва домашнего насилия, которую преследует и избивает муж. Элдон подозревает, что супруг женщины замешан в убийстве, но, как оказывается, он полицейский…

Кадр из сериала "Доктор Шанс"

«Ночной администратор» (2015 – 2016)

Бывший британский солдат Джонатан Пайн нанят сотрудницей разведки Берр. Между двумя разведывательными организациями, базирующимися в Уайтхолле и Вашингтоне, существует альянс, который отправляет Пайна в синдикат по торговле оружием. Он должен втереться в доверие торговца оружием Ричарда Ропера, его девушки Джед и подручного Коркорана.

Кадр из сериала "Ночной администратор"

«Немного за сорок» (2003)

Пол Слиппери — довольно нервозный врач-терапевт, более преуспевающий на работе, чем у себя дома. Его жена, Эстель, наконец-то возвращается к работе после многих лет домашнего хозяйства и воспитания трех сыновей. В центре этой семейной комедии — секс: у Пола его нет, он боится, что у его жены он есть, а уж у трех их сыновей он в достатке.