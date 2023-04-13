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2 часа назад

5 сериалов с самым неожиданным финалом

Мира Маркина

Для тех, кому надоели предсказуемые финалы и однообразные сюжеты, собрали сериалы, которые точно стоят того, чтобы хотя бы начать их смотреть.

5 сериалов с самым неожиданным финалом
Фото: Кадр из сериала "Твин Пикс"Кадр из сериала "Твин Пикс"

Кто убил старшеклассницу в маленьком городке, кем окажется случайная любовница, скорбящая по ребенку — ответы на эти вопросы ищите в материале «Рамблера».

Видео дня

«Твин Пикс» (1990 — 1991)

Четверть века назад после переполненного странными событиями расследования убийства старшеклассницы Лоры Палмер в окрестностях городка Твин Пикс пропал федеральный агент Дэйл Купер. Его неожиданное возвращение сопровождается таинственными убийствами и раскрытием новых подробностей давно отложенных ФБР на полку дел, и все ниточки вновь ведут в дивное тихое поселение, раскинувшееся среди вековых сосен на каменных склонах в штате Вашингтон…

Кадр из сериала "Твин Пикс"

«Убийство» (2011 — 2014)

Сериал рассказывает об одном убийстве с трех точек зрения – детективов, приставленных к этому делу, семьи погибшей и подозреваемых. Сюжет также затрагивает местных политиков и их связь с этим делом. Постепенно становится ясно, что здесь нет случайностей, у каждого свой секрет. И хотя персонажи думают, что они продолжают жить дальше, их прошлое еще не оставило их в покое.

Кадр из сериала "Убийство"

«Убийство на пляже» (2013 — 2017)

Дэвид Теннант и Оливия Колман в криминальной драме о загадочном убийстве 11-летнего школьника, за расследование которого берутся два детектива: приезжий специалист Алек Харди с репутацией неудачника и местная полицейская Элли Миллер. Когда новость о преступлении разлетается по городу, запускается цепная реакция, которая привлечет к городку Бродчерчу внимание всей страны.

Кадр из сериала "Убийство на пляже"

«Любовники» (2014 — 2019)

Школьный учитель и начинающий писатель Ной Соллоуэй приезжает с женой и детьми к состоятельному тестю в престижный курортный городок на берегу океана. Когда семья заходит в забегаловку, Ной знакомится с официанткой Элисон — молодой женщиной, недавно потерявшей ребенка. Хотя оба они сравнительно счастливы в браке и у них нет почти ничего общего, между ними сразу проскакивает романтическая «искра», и вскоре они оказываются в объятьях друг друга.

Кадр из сериала "Любовники"

5 мистических сериалов, которые оценят фанаты хорроров

«Сосны» (2015 — 2016)

Агент американской Секретной службы Итан Берк отправляется на поиски двух сослуживцев, пропавших в глубинке штата Айдахо. По дороге он попадает в автокатастрофу и теряет сознание. Когда Итан приходит в себя в больнице городка Уэйуорд Пайнс, он пытается связаться с семьей и начальством, но всякий раз нарывается на автоответчики. Вскоре мужчина осознает, что в городе творится что-то странное и необъяснимое и что выбраться из Уэйуорд Пайнс будет непросто.

Кадр из сериала "Сосны"
Сериалы,Любовники,Лора Палмер,Дэвид Теннант,Оливия Колман,ФБР,
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