По хоррору "Заклятие" снимут сериал-продолжение

Стриминговый сервис Max (объединенные HBO Max и Discovery+), как сообщает Deadline, готовит сериал по вселенной хоррор-франшизы «Заклятие».
Шоу разрабатывает один из авторов саги Питер Сафран, которого недавно назначили на пост руководителя DC Studios.
Сейчас, как сообщается, проходят переговоры с создателем «Заклятия» Джеймсом Ваном о том, чтобы он принял участие в шоу в роли исполнительного продюсера.
Сериал планируется создавать как продолжение истории, которую зритель видел в полнометражных фильмах.
Ранее мы писали об актерах, которые появятся в сериале "Звездные войны: Асока".