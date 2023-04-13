$81.68-0.4290.00+0.24
5 минут назад

По хоррору "Заклятие" снимут сериал-продолжение

Диана Товсепова

Стриминговый сервис Max (объединенные HBO Max и Discovery+), как сообщает Deadline, готовит сериал по вселенной хоррор-франшизы «Заклятие».

По хоррору "Заклятие" снимут сериал-продолжение
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Шоу разрабатывает один из авторов саги Питер Сафран, которого недавно назначили на пост руководителя DC Studios.

Сейчас, как сообщается, проходят переговоры с создателем «Заклятия» Джеймсом Ваном о том, чтобы он принял участие в шоу в роли исполнительного продюсера.

Сериал планируется создавать как продолжение истории, которую зритель видел в полнометражных фильмах.

HBO выпустил официальный тизер сериала о "Гарри Поттере"

Ранее мы писали об актерах, которые появятся в сериале "Звездные войны: Асока".

Сериалы,Заклятие,Питер Сафран,Джеймс Ван,Гарри Поттер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий