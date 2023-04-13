По хоррору "Заклятие" снимут сериал-продолжение

Стриминговый сервис Max (объединенные HBO Max и Discovery+), как сообщает Deadline, готовит сериал по вселенной хоррор-франшизы «Заклятие».

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Шоу разрабатывает один из авторов саги Питер Сафран, которого недавно назначили на пост руководителя DC Studios.

Сейчас, как сообщается, проходят переговоры с создателем «Заклятия» Джеймсом Ваном о том, чтобы он принял участие в шоу в роли исполнительного продюсера.

Сериал планируется создавать как продолжение истории, которую зритель видел в полнометражных фильмах.