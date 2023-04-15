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В США перезапустят сериал «Спасатели Малибу»

Перезапуском займется британская компания Fremantle, представители которой уже провели переговоры с некоторыми стриминговыми сервисами, сообщает Deadline.

В США перезапустят сериал «Спасатели Малибу»
© Кадр из сериала «Спасатели Малибу»

Других подробностей о проекте пока нет, как нет информации и о том, кто выступит режиссером сериала. Не раскрываются и фамилии актеров, которых планируют пригласить на главные роли.

Напомним, что оригинальная версия сериала, выходившая с 1989 по 2001 год, удостоилась попадания в Книгу рекордов Гиннеса как самое просматриваемое шоу всех времен.

Откровения Памелы Андерсон, которые шокировали фанатов

Главные роли в культовом сериале исполнили Памела Андерсон, Дэвид Хассельхофф, Майкл Ньюман, Крис Фиоре и Джереми Джексон.

Ранее стало известно, что Amazon переснимет "Робокопа" и "Блондинку в законе" как сериалы.

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