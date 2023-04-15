В США перезапустят сериал «Спасатели Малибу»
Перезапуском займется британская компания Fremantle, представители которой уже провели переговоры с некоторыми стриминговыми сервисами, сообщает Deadline.
Других подробностей о проекте пока нет, как нет информации и о том, кто выступит режиссером сериала. Не раскрываются и фамилии актеров, которых планируют пригласить на главные роли.
Напомним, что оригинальная версия сериала, выходившая с 1989 по 2001 год, удостоилась попадания в Книгу рекордов Гиннеса как самое просматриваемое шоу всех времен.
Главные роли в культовом сериале исполнили Памела Андерсон, Дэвид Хассельхофф, Майкл Ньюман, Крис Фиоре и Джереми Джексон.
Ранее стало известно, что Amazon переснимет "Робокопа" и "Блондинку в законе" как сериалы.