Завершились съемки второго сезона сериала «И просто так»

Об этом на личной странице в своей социальной сети сообщила актриса Сара Джессика Паркер.

© Кадр из сериала «И просто так»

Актриса, исполнившая роль Кэрри Брэдшоу, выложила фотографию с вечеринки, посвященной завершению съемок второго сезона сериала.

Паркер подписала снимок, на котором она запечатлена с коллегой Николь Ари: «Но не прощаемся!».

В первом сезоне героиня Сары Джессики потеряла мужа, скончавшегося от сердечного приступа. Справившись с трагедией, она вновь попыталась вернуться к прежней жизни с помощью своих подруг.

О сюжете второго сезона сериала актриса не распространялась. Дату премьеры спин-оффа «Секса в большом городе» пока тоже не называли.