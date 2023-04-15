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Завершились съемки второго сезона сериала «И просто так»

Об этом на личной странице в своей социальной сети сообщила актриса Сара Джессика Паркер.

Завершились съемки второго сезона сериала «И просто так»
© Кадр из сериала «И просто так»

Актриса, исполнившая роль Кэрри Брэдшоу, выложила фотографию с вечеринки, посвященной завершению съемок второго сезона сериала.

Паркер подписала снимок, на котором она запечатлена с коллегой Николь Ари: «Но не прощаемся!».

В первом сезоне героиня Сары Джессики потеряла мужа, скончавшегося от сердечного приступа. Справившись с трагедией, она вновь попыталась вернуться к прежней жизни с помощью своих подруг.

Кому могла достаться роль Кэрри в «Сексе в большом городе»

О сюжете второго сезона сериала актриса не распространялась. Дату премьеры спин-оффа «Секса в большом городе» пока тоже не называли.

Ранее стало известно, что по хоррору "Заклятие" снимут сериал-продолжение.

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