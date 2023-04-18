5 сериалов для настоящих ценителей детективов

Поклонникам детективного жанра время от времени хочется почувствовать себя Шерлоком Холмсом, который решает сложные задачки на раз-два. Для тех, кто планирует посоревноваться с гениальным сыщиком в гибкости ума, «Рамблер» собрал топ-5 детективных сериалов, во время просмотра которых можно и самим погрузиться в расследования преступлений.
Молодой инспектор Джозеф Чандлер и его напарник детектив-сержант Рэй Майлс ищут убийц, которые подражают знаменитым преступникам прошлого. Им придется бросить вызов современному Джеку Потрошителю, последователям братьев Крэй и охотникам за ведьмами, но для начала новоиспеченным напарникам предстоит найти общий язык для совместной работы.
Еще один взгляд на классику детектива: британский сыщик Шерлок Холмс, страдающий от различных зависимостей, был отправлен в Нью-Йорк на лечение в реабилитационный центр. После он остается в Бруклине как консультант нью-йоркской полиции. В расследованиях ему помогает доктор Джоан Ватсон, нанятая его отцом.
Детективный сериал снят по мотивам серии книг Роберта Гэлбрейта (это псевдоним создательницы «Гарри Поттера» Джоан Роулинг). По сюжету ветеран афганской войны Корморан Страйк, ставший частным детективом, работает в небольшом офисе на Датской улице в Лондоне. В расследованиях ему помогает секретарь Робин Эллакотт. Несмотря на физические и душевные травмы, уникальная проницательность и опыт Страйка позволяют ему раскрыть самые запутанные дела, которые ставят в тупик полицию.
Кейт Уинслет в мини-сериале HBO, события которого разворачиваются в небольшом пенсильванском городе, где происходит жестокое убийство матери-одиночки. Детективу Мейр Шиен предстоит раскрыть преступление и параллельно разобраться с проблемами в собственной жизни, в числе которых развод, самоубийство сына и страдающая от наркотической зависимости невестка.
Детективная комедия от Hulu о разношерстной компании незнакомцев, которые живут в роскошной высотке на Манхэттене и обожают криминальные рассказы. Когда в их доме происходит убийство, диванные детективы объединяются, чтобы найти преступника. В главных ролях Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт.