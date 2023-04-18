5 сериалов для настоящих ценителей детективов

Поклонникам детективного жанра время от времени хочется почувствовать себя Шерлоком Холмсом, который решает сложные задачки на раз-два. Для тех, кто планирует посоревноваться с гениальным сыщиком в гибкости ума, «Рамблер» собрал топ-5 детективных сериалов, во время просмотра которых можно и самим погрузиться в расследования преступлений.

Фото: Кадр из сериала "Страйк" Кадр из сериала "Страйк"

«Современный потрошитель» (2009 — 2013)

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Молодой инспектор Джозеф Чандлер и его напарник детектив-сержант Рэй Майлс ищут убийц, которые подражают знаменитым преступникам прошлого. Им придется бросить вызов современному Джеку Потрошителю, последователям братьев Крэй и охотникам за ведьмами, но для начала новоиспеченным напарникам предстоит найти общий язык для совместной работы.

Кадр из сериала "Современный потрошитель"

«Элементарно» (2012 – 2019)

Еще один взгляд на классику детектива: британский сыщик Шерлок Холмс, страдающий от различных зависимостей, был отправлен в Нью-Йорк на лечение в реабилитационный центр. После он остается в Бруклине как консультант нью-йоркской полиции. В расследованиях ему помогает доктор Джоан Ватсон, нанятая его отцом.

Кадр из сериала "Элементарно"

«Страйк» (2017 — 2022)

Детективный сериал снят по мотивам серии книг Роберта Гэлбрейта (это псевдоним создательницы «Гарри Поттера» Джоан Роулинг). По сюжету ветеран афганской войны Корморан Страйк, ставший частным детективом, работает в небольшом офисе на Датской улице в Лондоне. В расследованиях ему помогает секретарь Робин Эллакотт. Несмотря на физические и душевные травмы, уникальная проницательность и опыт Страйка позволяют ему раскрыть самые запутанные дела, которые ставят в тупик полицию.

«Мейр из Исттауна» (2021)

Кейт Уинслет в мини-сериале HBO, события которого разворачиваются в небольшом пенсильванском городе, где происходит жестокое убийство матери-одиночки. Детективу Мейр Шиен предстоит раскрыть преступление и параллельно разобраться с проблемами в собственной жизни, в числе которых развод, самоубийство сына и страдающая от наркотической зависимости невестка.

Кадр из сериала «Мейр из Исттауна»

«Убийства в одном здании» (2021 — …)

Детективная комедия от Hulu о разношерстной компании незнакомцев, которые живут в роскошной высотке на Манхэттене и обожают криминальные рассказы. Когда в их доме происходит убийство, диванные детективы объединяются, чтобы найти преступника. В главных ролях Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт.