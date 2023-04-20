«Тайна пропавшей деревни»: за что хвалят новый российский сериал

В конце апреля состоялась премьера российского комедийного сериала «Тайна пропавшей деревни» – мокьюментари, которое показывает удивительное расследование молодой журналистки. Что пишут о новом проекте и за что его хвалят, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Тайна пропавшей деревни" Кадр из сериала "Тайна пропавшей деревни"

Столичную журналистку Татьяну Блок уволили с телевидения. Теперь обиженная на судьбу и начальство корреспондентка ищет сенсационный материал, чтобы громко вернуться в профессию. С москвичкой связывается учитель труда из деревни Нижние Броды Алексей Кудря, который рассказывает о невероятном происшествии: одним утром из расположенных на другой стороне реки Верхних Бродов исчезли все 20 жителей. Паспорта, деньги, домашние животные и рогатый скот остались, а люди куда-то пропали. Блок вместе с оператором выезжает в село, чтобы провести собственное расследование, а проводником в мир российской глубинки становится Кудря. Теорий неожиданного исчезновения людей масса, но у героини есть всего три недели на поиск ответов.

Кадр из сериала "Тайна пропавшей деревни"

Сериал «Тайна пропавшей деревни» по сути является сборной солянкой из мокьюментари, мистики и комедии, а также напрямую отсылает к типичным телевизионным расследованиям («Битва экстрасенсов», «Необъяснимо, но факт», «Следствие вели» и другие). При этом проект способен поднять настроение и регулярно смешить. Бойкий клиповый монтаж, обаятельные персонажи и умение авторов по полной программе задействовать деревенский колорит не дадут заскучать. Это редкий пример оригинальной отечественной комедии, которая затягивает и не надоедает уже на второй серии.