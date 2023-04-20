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2 часа назад

«Тайна пропавшей деревни»: за что хвалят новый российский сериал

Мира Маркина

В конце апреля состоялась премьера российского комедийного сериала «Тайна пропавшей деревни» – мокьюментари, которое показывает удивительное расследование молодой журналистки. Что пишут о новом проекте и за что его хвалят, читайте в материале «Рамблера».

«Тайна пропавшей деревни»: за что хвалят новый российский сериал
Фото: Кадр из сериала "Тайна пропавшей деревни"Кадр из сериала "Тайна пропавшей деревни"

Столичную журналистку Татьяну Блок уволили с телевидения. Теперь обиженная на судьбу и начальство корреспондентка ищет сенсационный материал, чтобы громко вернуться в профессию. С москвичкой связывается учитель труда из деревни Нижние Броды Алексей Кудря, который рассказывает о невероятном происшествии: одним утром из расположенных на другой стороне реки Верхних Бродов исчезли все 20 жителей. Паспорта, деньги, домашние животные и рогатый скот остались, а люди куда-то пропали. Блок вместе с оператором выезжает в село, чтобы провести собственное расследование, а проводником в мир российской глубинки становится Кудря. Теорий неожиданного исчезновения людей масса, но у героини есть всего три недели на поиск ответов.

Продюсерами сериала выступили Сергей Светлаков и Саид Давдиев. В главных ролях снялись Мария Горбань, Филипп Ершов. Ольга Ергина, Сергей Муравьев, Светлана Листова и другие.

Кадр из сериала "Тайна пропавшей деревни"

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Сериал «Тайна пропавшей деревни» по сути является сборной солянкой из мокьюментари, мистики и комедии, а также напрямую отсылает к типичным телевизионным расследованиям («Битва экстрасенсов», «Необъяснимо, но факт», «Следствие вели» и другие). При этом проект способен поднять настроение и регулярно смешить. Бойкий клиповый монтаж, обаятельные персонажи и умение авторов по полной программе задействовать деревенский колорит не дадут заскучать. Это редкий пример оригинальной отечественной комедии, которая затягивает и не надоедает уже на второй серии.

Кадр из сериала "Тайна пропавшей деревни"
Сериалы,Алексей Кудря,Ольга Ергина,Сергей Муравьев,Мария Горбань,Филипп Ершов,Сергей Светлаков,
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