3 турецких сериала, которые цепляют с первой серии

Для тех, кто уже до дыр засмотрел «Великолепный век» и «Постучись в мою дверь», собрали и другие турецкие сериалы, которые смотрятся на одном дыхании.

Фото: Кадр из сериала "Черная любовь" Кадр из сериала "Черная любовь"

Первая любовь, тайны прошлого и предательство близких — все это (и даже больше) в подборке «Рамблера».

«Черная любовь» (2015 — 2017)

Непредсказуемая мелодрама с Бураком Озчивитом и премией «Эмми». Она — дочь богатого бизнесмена, оказавшегося на грани банкротства, он — сын простого парикмахера. Но, несмотря на это, между ними зарождается настоящее чувство. Есть ли будущее у этой любви? Тем более, что в девушку безумно влюблен сын коварного богача, готовый на все, чтобы ей овладеть.

Кадр из сериала "Черная любовь"

«Чукур» (2017 — 2022)

Район Чукур — вотчина семейства Кочовалы, возглавляемого старым Идрисом. Его сыновья и их подручные контролируют буквально все сферы жизни пригорода крупнейшего турецкого мегаполиса. Перед Идрисом и его командой трепещут мелкие правонарушители и матерые преступники: они обязаны соблюдать нормы морали и выплачивать дань. Зато бедняки, попавшие в тяжелую ситуацию, получают от Идриса всю необходимую помощь. Однако времена меняются. На Чукур заходят новые люди — группировка наркоторговцев. Они предлагают семейству Кочовалы выгодную сделку. Какое решение примет его глава?

Кадр из сериала "Чукур"

«Услышь меня» (2022)

Подруги Эким и Лейла живут в бедном районе и мечтают посещать среднюю школу Догру, где учатся дети из богатых семей. Однажды машина сбивает Лейлу, и преступник сбегает с места преступления, направляясь в сторону элитного учебного заведения. Когда становится известно, что девочка проведет остаток своей жизни в инвалидной коляске из-за какого-то ученика из школы, директор решает выдать стипендии трем подросткам из района Лейлы, чтобы замять историю. Одной из учениц становится Эким, которая собирается найти того, кто приковал ее лучшую подругу к постели.