Самые ожидаемые фильмы и сериалы по играм

В Голливуде на смену супергероям приходят видеоигры — и они уже становятся хитами.

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Голливудские студии и онлайн-кинотеатры всё активнее стали браться за перенос видеоигр на большие и малые экраны. Мировой прокат рвёт мультфильм «Братья СуперМарио», а сериал «Одни из нас» стал главной ТВ-премьерой 2023 года.

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Прямо сейчас в разработке находится множество других фильмов и сериалов, основанных на известных игровых франшизах. Разбираем готовящиеся к выходу релизы.

«Мортал Комбат 2» (фильм)

Дата премьеры: 2024 год.

Актёры: Хироюки Санада, Луди Линь, Льюис Тан и другие.

Режиссёр: Саймон Маккуойд.

Зрители и критики встретили новую адаптацию Mortal Kombat неоднозначно. Однако перезапуск с самого начала планировался трилогией, а потому продолжение ушло в работу практически сразу после выхода первой части.

У руля остался Саймон Маккуойд, а сценарий доверили Джереми Слейтеру, который отвечал за сериал «Лунный рыцарь» для Marvel. Из приятных сюрпризов ожидается более активное участие самого Эда Буна, создателя игры. Съёмки стартуют летом 2023 года и продлятся до осени. Премьеру ожидаем в 2024 году.

Fallout (сериал)

Дата премьеры: 2024 год.

Актёры: Мойзес Ариас, Уолтон Гоггинс, Элла Пернелл, Кайл Маклахлен и другие.

Amazon к адаптации Fallout подошла со всей серьёзностью. К сериалу прикреплены создатели «Мира Дикого Запада» Лиза Джой и Джонатан Нолан, а актёрский каст включает Уолтона Гоггинса, Эллу Пернелл и Кайла Маклахлена. Более того, за качеством сериала пристально следят продюсеры Bethesda.

Игры рассказывали о жизни после ядерного удара: как люди через многие годы выходили из убежищ и снова пытались жить на поверхности.

God of War (сериал)

Дата премьеры: неизвестно.

Актёры: неизвестно.

Шоураннер: Рэйф Джадкинс.

Созданием сериала о спартанском боге войны занимается Amazon, а сюжет расскажет о скандинавских приключениях Кратоса и его сына Атрея.

Сценарий напишут Марк Фергус и Хоук Остби, в чьём резюме числятся «Пространство» и «Железный человек», а шоураннером выступит Рэйф Джадкинс, известный по провальному «Колесу времени». К проекту также привлекли создателя God of War 2 (2005) и God of War (2018) Кори Барлога.

«Ведьмак» (третий сезон; сериал)

Дата премьеры: 2023 год.

Актёры: Генри Кавилл, Аня Чалотра, Фрейя Аллан и другие.

Шоураннер: Лорен Хиссрик.

Третий сезон станет последним для Генри Кавилла в качестве охотника на монстров Геральта из Ривии. Сценарий основан на четвёртой книге цикла Анджея Сапковского «Час Презрения». Четвертый и пятый сезоны могут снимать одновременно, а главная роль отойдет Лиаму Хемсворту.

Хоть сериал и пересказывает события книг и опирается на них, но влияние видеоигр здесь нельзя переоценить — только благодаря им сериал и появился на свет.

«Наклз» (сериал)

Дата премьеры: 2023-2024 год.

Сериал «Наклз» расскажет про ехидну из фильма «Соник в кино 2» до события картины. За озвучку героя вновь отвечает Идрис Эльба, а премьера состоится до выхода третьего «Соника».

Twisted Metal (сериал)

Дата премьеры: 2023 год.

Актёры: Энтони Маки, Уилл Арнетт, Стефани Беатресс и другие.

Шоураннер: Майкл Джонатан Смит.

По заверениям авторов, сериал Twisted Metal, который выйдет на платформе Peacock, по духу будет похож на «Добро пожаловать в Зомбилэнд» — комедийный боевик. Больше деталей нет.

Assassin's Creed (сериал)

Дата премьеры: неизвестно.

Актёры: неизвестно.

Шоураннер: неизвестно.

После провальной полнометражки Ubisoft пытается перенести Assassin's Creed в формат сериала, а помогать им в этом будет Netflix. Каких-либо подробностей о проекте нет, но создатели уже продемонстрировали большие амбиции. Планируется сразу несколько игровых, анимационных и аниме-сериалов.

Gears of War (сериал и фильм)

Дата премьеры: неизвестно.

Актёры: неизвестно.

Шоураннер: неизвестно.

Снова Netflix с адаптацией известной игровой франшизы. Сначала выпустят мультсериал для взрослых, а затем полнометражный фильм с возможным участием Дейва Батисты в роли Маркуса Феникса. Игра рассказывала о борьбе человечества с кровавыми инопланетянами.

Tomb Raider (сериал)

Дата премьеры: неизвестно.

Актёры: Хейли Этвелл.

Шоураннер: неизвестно.

Благодаря Netflix расхитительница гробниц вернется в формате анимационного сериала. Произведение продолжит историю трилогии становления героини (игр 2013, 2015 и 2018 годов) и расскажет о приключениях Лары Крофт спустя несколько лет после финала Shadow of the Tomb Raider. Саму героиню озвучит Хейли Этвелл из фильмов Marvel.

Splinter Cell (сериал)

Что это: фильм.

Дата премьеры: нет.

Режиссёр: Дерек Колстад.

Пока в играх Splinter Cell лишь готовится к возвращению спустя 10 лет молчания, в Netflix готовят мультсериал по мотивам шпионской франшизы. Проект также курирует Ubisoft, а сценаристом и продюсером выступит Дерек Колстад, ответственный за «Джона Уика». Канал заказал сразу два сезона из 16 эпизодов.

Gran Turismo (фильм)

Дата премьеры: 11 августа 2023 года.

Актёры: Дэвид Харбор, Орландо Блум, Арчи Мадекве и другие.

Экранизировать гонку Gran Turismo пытались ещё с далёкого 2013 года. Производство буксовало, и фильм в итоге лишился режиссёра Джозефа Косински («Топ Ган: Мэверик»). Дело сдвинулось к 2022 году, когда адаптировать игру назначили Нила Бломкампа («Район №9»), а каст пополнился Дэвидом Харбором, Джимоном Хонсу, Орландо Блумом и Джерри Холливэлл.

Технически картина лишь косвенно связана с игрой. В центре сюжета реальная история поклонника гоночного симулятора, который благодаря полученным навыкам сумел выиграть серию соревнований от Nissan и стал профессиональным гонщиком. Ожидается крепкая спортивная драма с дорогими тачками и зрелищными заездами.

«Соник 3» (фильм)

Дата премьеры: 20 декабря 2024 года.

Режиссёр: Джефф Фаулер.

Первый фильм про приключения скоростного синего ежа получился настолько добротными, что ещё перед выходом второй части студия Paramount объявила «Соника в кино 3».

Подробностей мало, но над фильмом вновь будет работать Джефф Фаулер, а весь актёрский состав должен вернуться. Под небольшим вопросом лишь участие Джима Керри, которые собирался взять перерыв от актёрской карьеры.

«Бордерленс» (фильм)

Дата премьеры: 2023-2024 год.

Актёры: Джек Блэк, Хейли Беннетт, Кейт Бланшет, Кевин Харт и другие.

Режиссёр: Элай Рот и Тим Миллер.

Фильм Borderlands — это настоящая экранизация Шредингера. Адаптацию объявили ещё в 2015 году, но только к 2020 году нашли воплотителей: режиссёр — Элай Рот («Грайндхаус», «Кто там»), сценарист — Крейг Мейзин («Чернобыль», The Last of Us).

К 2023 году фильм уже сняли, но решили переснимать — причём руками Тима Миллера («Дэдпул»), поскольку у Элая Рота не было на это времени.

Фанатов немного успокаивает не только факт того, что фильмом занимаются поклонники, но и впечатляющий актёрский состав. Знакомых героев на экране воплотят Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Ариана Гринблатт, Флориан Мунтяну, Джейми Ли Кертис и Джек Блэк в роли Железяки.

BioShock (фильм)

Что это: фильм.

Дата премьеры: нет.

BioShock — это антиутопия. События разворачиваются в подводном городе Восторг, жители которого сошли с ума и уничтожили практически всё хорошее, что сумели создать.

Сейчас за фильм взялась Netflix, которая уже около года работает над ним. К проекту прикреплён режиссёр «Константина» и «Голодных игр» Фрэнсис Лоуренс, а активная фаза производства, вероятно, начнётся только после выхода «Баллады о змеях и певчих птицах» (ноябрь 2023 года).

«Детектив Пикачу 2» (фильм)

Дата премьеры: неизвестно.

Режиссёр: неизвестно.

Руководство Legendary Pictures было настолько уверено в успехе «Детектива Пикачу», что о продолжении было объявлено за два месяца до выхода первой картины.

Несмотря на отличные сборы, производство сиквела сразу забуксовало. Да настолько, что исполнитель главной роли Джастис Смит начал выражать свои опасения насчёт будущего фильма. Официально проект всё ещё «в активной разработке», а потому остаётся только ждать свежих новостей. Кстати, параллельно идёт производство сериала о покемонах для Netflix под руководством Джо Хендерсона.

Minecraft (фильм)

Дата премьеры: 4 апреля 2025 года.

Если Minecraft удалось стать настоящим игровым феноменом, то вот его адаптации повезло меньше. Фильм с 2016 года неоднократно переносили и никак не могли начать делать. Недавно у картины появилась дата выхода — 4 апреля 2025 года. На этом всё.

Death Stranding (фильм)

Дата премьеры: неизвестно.

Актёры: неизвестно.

Режиссёр: неизвестно.

Фильм по Death Stranding стал возможным после заключения партнёрского соглашения Kojima Productions со студией Hammerstone Studios. Сам Хидео Кодзима выступит исполнительным продюсером, а произведение должно будет расширить игровую вселенную новыми элементами и персонажами.

«Призрак Цусимы» (фильм)

Дата премьеры: неизвестно.

Актёры: неизвестно.

Режиссёр: Чад Стахелски.

Экранизацию «Призрака Цусимы» делают под руководством PlayStation Productions и Чада Стахелски, недавно закончившего работу над «Джоном Уиком 4».

Постановщик уже пообещал снять аутентичный самурайский фильм в Японии на японском языке. А вот будет ли сюжет следовать игре или позволит себе больше вольностей, неизвестно. Однако проект явно в приоритете у Стахелски, так что новости ждём скоро.

The Division (фильм)

Дата премьеры: неизвестно.

Актёры: Джейк Джилленхол, Джессика Честейн.

Режиссёр: Роусон Маршалл Тёрбер.

Игра рассказывает о последствиях биологической атаки — вирус нанесли на деньги, и он стал распространяться, погрузив многие города в карантин. Теперь там осуществляют свою деятельность разные группировки, а американские агенты пытаются предотвратить дальнейшее распространение заразы.

Фильм по The Division анонсировали давно, он уже успел сменить нескольких режиссёров. Сейчас значится Роусон Маршалл Тёрбер («Мы — Миллеры», «Красное уведомление»). Зато актёры Джейк Джилленхол и Джессика Честейн всё ещё должны сняться в нём.

Halo (второй сезон; сериал)

Дата премьеры: 2024 год.

Актёры: Пабло Шрайбер, Шабана Азми, Наташа Кулзач и другие.

Первый сезон сериала Halo допускал слишком много вольностей с первоисточником, из-за чего был далёк от звания идеальной игровой адаптации. Но в целом шоу получило хорошие оценки, благодаря чему Paramount+ объявил о втором сезоне. Создатели обещали постепенно расширять игровую мифологию и делать упор на раскрытие персонажей.

«Аркейн» (второй сезон; сериал)

Дата премьеры: 2024 год.

Актёры: Элла Пернелл, Хейли Стейнфилд, Кэти Льюнг и другие.

Шоураннеры: Паскаль Шаррю и Арно Делор.

Вышедший в 2021 году мультсериал, основанный на League of Legends, стал настоящим хитом, заслужившим самые высокие оценки. Анонс продолжения не заставил фанатов долго ждать, однако второй сезон мы увидим только в 2024 году.

«Кастлвания: Ноктюрн» (сериал)

Дата премьеры: неизвестно.

Шоураннер: Клайв Брэдли.

После выхода финального четвёртого сезона «Кастлвании» Netflix анонсировал спин-офф под названием «Ноктюрн». Продолжение расскажет о Рихтере, наследнике рода Бельмонтов.

Days Gone (фильм)

Дата премьеры: неизвестно.

Режиссёр: неизвестно.

Days Gone рассказывает о мире после зомби-апокалипсиса, где немногочисленные выжившие всё ещё борются с угрозой. Главный герой — байкер Дикон, потерявший свою любовь.

Вокруг киноадаптации Days Gone разгорелись нешуточные споры, ведь Сэм Уитвер не сыграет главного героя. Вместо него главная роль должна отойти Сэму Хьюэну, известному по сериалу «Чужестранка». Создатели уже обещали, что полнометражка станет «любовным посланием» к фильмам о байкерах.

Disco Elysium (сериал)

Дата премьеры: неизвестно.

Актёры: неизвестно.

Шоураннер: неизвестно.

Деталей самого сериала просто нет, но игра рассказывала историю полицейского-алкоголика, который проснулся с амнезией и начал расследование убийства. Прекрасно написанный детектив с огромной вариативностью событий. Сложно представить, каким получится сериал на его основе.

It Takes Two

Дата премьеры: неизвестно.

Актёры: неизвестно.

Шоураннер: неизвестно.

До сих пор непонятно, что именно из себя будет представлять экранизация It Takes Two – фильм или сериал. Над проектом работают студия dj2 и сценаристы «Соника» Патрик Кейси и Джош Миллер, а также активное участие принимают и сами разработчики. Выйдет адаптация на Amazon.

Игра рассказывала историю родителей, которые уже собирались разводиться, но превратились в маленькие игрушки и наблюдали за жизнью своей дочери «со стороны».

Horizon Zero Dawn (сериал)

Дата премьеры: неизвестно.

Актёры: неизвестно.

Шоураннером сериала Horizon Zero Dawn от Netflix назначен Стив Блэкман, который до этого работал над четвёртым сезоном «Академии Амбрелла». Сам проект расскажет о событиях, предшествовавших вымиранию человечества, тем самым значительно расширив местную мифологию. События игр разворачивались намного позже смерти цивилизации.

Metal Gear Solid (фильм)

Дата премьеры: неизвестно.

Режиссёр: Джордан Вот-Робертс.

MGS — шпионский боевик с запутанным сюжетом, который с каждой частью становился не только сложнее, но и интереснее. Снять по такому материалу фильм — непосильная задача.