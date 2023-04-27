3 классных детективных сериала, о которых вы могли не слышать

Создатели детективных сериалов не ограничиваются Коломбо, Шерлоком и Пуаро и активно создают других не менее гениальных сыщиков, которые отважно ввязываются в расследования загадочных преступлений.

© Кадр из сериала "Убийство по Фрейду"

Какие малоизвестные проекты стоит посмотреть поклонникам детективов, читайте в материале «Рамблера».

«Багровые реки» (2018 — 2021)

За долгие годы службы 58-летний комиссар Пьер Ньеманс видел многое и почти разучился удивляться. Но оказалось, что самые большие сюрпризы поджидали его уже на закате карьеры, в глухих и обманчиво тихих уголках страны. Тогда же к старому одиночке Ньемансу присоседилась надежная помощница – талантливый детектив со сложной судьбой Камилль Делоне. Объединившись, бывшие учитель и ученица расследуют загадочные преступления в отдаленных французских деревнях, где ритуальные обряды, сектантский фанатизм и обыкновенное зло берут верх над человечностью.

«Убийство по Фрейду» (2019 — 2022)

1900-е годы. Мультикультурная Вена – европейский центр философской мысли, науки и искусства. Молодой англичанин Макс Либерман учится у знаменитого психоаналитика Зигмунда Фрейда. Обстоятельства сводят его с детективом Оскаром Райнхардом, который расследует серию необычных убийств в кафе и культурных заведениях. Либерман соглашается помочь Райнхарду с делами и помогает ему понять мотивы преступников.

Кадр из сериала "Убийство по Фрейду"

«Портрет убийцы» (2021)

Эва Гаранс – талантливая художница, работающая в одном из полицейских подразделений Монреаля, где составляет фотороботы преступников. Отдел возглавляет Мариз Феррон, вынужденная из-за серьезного заболевания передвигаться в инвалидном кресле. Опытный детектив Бернард Дюпен раскрыл не одно запутанное дело, а новичку Энтони Камалю только предстоит набраться опыта в непростой профессии следователя.

Когда команде специалистов поручают раскрыть серию страшных убийств, каждый из них столкнется с собственными переживаниями, секретами и ранами прошлого.