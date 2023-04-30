5 европейских сериалов, от которых невозможно оторваться

Ищите захватывающий сериал на вечер, но не знаете на чем остановиться? Мы решили уйти в этот раз ом американских проектов и сосредоточиться на европейских, которые ни в чем не уступают голливудским шоу.

© Кадр из сериала "Мост"

Какие сериалы заслуживают вашего внимания, читайте в материале «Рамблера».

Видео дня

«Шерлок» (2010 – 2017)

Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман в современном прочтении историй о знаменитом сыщике. Джон Ватсон был военным врачом на войне в Афганистане. Теперь он возвращается в Лондон, чтобы забыть обо всех ужасах, которые ему довелось пережить. Он снимает квартиру на Бейкер Стрит, его соседом оказывается Шерлок Холмс, консультирующий полицейских Скотленд-Ярда по самым сложным и запутанным делам. Джон Ватсон быстро включается в детективную деятельность сыщика и начинает вести блог об их приключениях.

Кадр из сериала "Шерлок"

«Мост» (2011 – 2018)

На Эресуннском мосту внезапно выключается освещение, после чего обнаруживают труп женщины, лежащий ровно на границе между Данией и Швецией. Шведская и датская полиция совместно расследуют убийство, но в ходе работы выясняется, что убийство совершено не одно — преступления начались больше года назад и продолжаются до сих пор. Шведскому детективу Саге Нурен и датскому детективу Мартину Руде придется докопаться до правды и вывести террориста на чистую воду.

«Убийство на пляже» (2013 – 2017)

Дэвид Теннант и Оливия Колман в криминальной драме о загадочном убийстве 11-летнего школьника, за расследование которого берутся два детектива: приезжий специалист Алек Харди с репутацией неудачника и местная полицейская Элли Миллер. Когда новость о преступлении разлетается по городу, запускается цепная реакция, которая привлечет к городку Бродчерчу внимание всей страны.

Кадр из сериала "Убийство на пляже"

«Страйк» (2017 — 2022)

Детективный сериал снят по мотивам серии книг Роберта Гэлбрейта (это псевдоним создательницы «Гарри Поттера» Джоан Роулинг). По сюжету ветеран афганской войны Корморан Страйк, ставший частным детективом, работает в небольшом офисе на Датской улице в Лондоне. В расследованиях ему помогает секретарь Робин Эллакотт. Несмотря на физические и душевные травмы, уникальная проницательность и опыт Страйка позволяют ему раскрыть самые запутанные дела, которые ставят в тупик полицию.

«Каштановый человечек» (2021)

На месте страшного убийства находят куколку из каштанов, и по этой жутковатой улике детектив из Копенгагена Найя Тулин и следователь из Европола Марк Хесс пытаются разыскать преступника, причастного к пропаже ребенка политика. Параллельно сыщики пытаются разобраться с собственными проблемами в личной жизни. Кстати, мини-сериал снят по мотивам одноименного бестселлера Сорена Свейструпа.