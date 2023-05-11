5 захватывающих сериалов, основанных на реальных событиях

Нередко жизнь бывает куда изобретательнее сценаристов и режиссеров. Неудивительно, что порой самые захватывающие фильмы и сериалы основаны на реальных событиях.

© Кадр из сериала "Она же Грэйс"

Какие-то из них кажутся абсолютно реалистичными, иные же заставляют задуматься – как это могло произойти за пределом съемочной площадки?

Подробнее об этих сериалах – в материале "Рамблера".

"Она же Грэйс", 2017

Кадр из сериала "Она же Грэйс"

Криминальная драма повествует историю Грэйс Маркс –горничной-иммигрантки, которую осудили за убийство ее работодателя в 1843 году. Девушка уверяет, что ничего не помнит о случившемся, но факты играют против нее. Лишь спустя 10 лет врач Саймон Джордон помогает Грэйс восстановить события прошлого.

"Самый громкий голос", 2019

В центре сюжета – гендиректор телеканала Fox News Роджер Айлз. Под его руководством канал добился больших успехов. Но после обвинения в харассменте герой может вмиг лишиться своей репутации.

"Оранжевый – хит сезона", 2013

Кадр из сериала "Оранжевый – хит сезона"

Обеспеченная девушка из среднего класса оказывается в тюрьме после того, как связывается с крупным наркоторговцем. Героине предстоит провести за решеткой 15 месяцев, влиться во враждебную среду и выжить в ней.

"Вражда", 2017

В основу сюжета драмы легла история вражды двух великих кинозвезд Джоан Кроуфорд и Бетт Дэвис. В сериале описываются события, когда во время работы над триллером «Что случилось с Бэби Джейн?» актрисы пытались сжить друг друга со свету.

"Охотник за разумом", 2017

Кадр из сериала "Охотник за разумом"