5 захватывающих сериалов, основанных на реальных событиях
Нередко жизнь бывает куда изобретательнее сценаристов и режиссеров. Неудивительно, что порой самые захватывающие фильмы и сериалы основаны на реальных событиях.
Какие-то из них кажутся абсолютно реалистичными, иные же заставляют задуматься – как это могло произойти за пределом съемочной площадки?
Подробнее об этих сериалах – в материале "Рамблера".
"Она же Грэйс", 2017
Криминальная драма повествует историю Грэйс Маркс –горничной-иммигрантки, которую осудили за убийство ее работодателя в 1843 году. Девушка уверяет, что ничего не помнит о случившемся, но факты играют против нее. Лишь спустя 10 лет врач Саймон Джордон помогает Грэйс восстановить события прошлого.
"Самый громкий голос", 2019
В центре сюжета – гендиректор телеканала Fox News Роджер Айлз. Под его руководством канал добился больших успехов. Но после обвинения в харассменте герой может вмиг лишиться своей репутации.
"Оранжевый – хит сезона", 2013
Обеспеченная девушка из среднего класса оказывается в тюрьме после того, как связывается с крупным наркоторговцем. Героине предстоит провести за решеткой 15 месяцев, влиться во враждебную среду и выжить в ней.
"Вражда", 2017
В основу сюжета драмы легла история вражды двух великих кинозвезд Джоан Кроуфорд и Бетт Дэвис. В сериале описываются события, когда во время работы над триллером «Что случилось с Бэби Джейн?» актрисы пытались сжить друг друга со свету.
"Охотник за разумом", 2017
Действие сериала разворачивается в конце 1970-х. Два агента ФБР опрашивают находящихся за решеткой серийных убийц. Их цель – выяснить, как мыслят эти преступники, а затем раскрыть запутанные дела.