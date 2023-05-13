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Как придумали грим для Джонни Деппа в фильме "Пираты Карибского моря": видео

Грим – это неотъемлемая часть съемок. Зачастую именно гримеры помогают актеру создать полноценный образ персонажа.

Блогер @KinoInfa рассказал, что для съемок сцен в пещере в фильме "Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины" актерам приходилось наносить чрезмерное количества грима. Это было необходимо для того, чтобы их лица четче выглядели в кадре, так как съемочная площадка не освещалась достаточно.

Но создателям фильма так понравилось, как грим выглядел на Джонни Деппе, что они приняли решение использовать его до конца съемок фильма.

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Подробнее о том, зачем на актеров фильма "Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины" наносили много грима, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как один фильм перевернул всю киноиндустрию.

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