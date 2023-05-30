Как рассказала блогер @Olya_lolyaa в основу сериала легла реальная жизненная история журналистки из Нью-Йорка Кэндес Бушнелл.

Журналистка и писательница вела колонку под названием "Секс в большом городе" для журнала New York Observer, в которой еженедельно писала про события своей жизни. Ее тексты начали набирать популярность, и в 1997 году была выпущена книга по рассказам журналистки, а в 1998 году вышла первая серия одноименного сериала.

Мистер Биг тоже существовал в жизни Кэндес, им был издатель журнала Vogue Рон Галлоти. Пара была вместе полтора года, пока Рон не влюбился в другую девушку, на которой вскоре после встречи женился.

Подробнее о том, кто был прототипом Кэрри Брэдшоу в реальной жизни, смотрите в видео.