Главные сериалы лета 2023

"Рамблер" подготовил для вас подборку самых ожидаемых сериалов наступившего лета, в которой вы наверняка сможете выбрать что-то на свой вкус.

© Кадр из сериала "Кино про бандитов"

«Основано на реальных событиях»

Дата выхода: 8 июня

Страна: США

Комедийный триллер из 8 серий расскажет о семейной паре американцев, жизнь которых буквально разваливается на кусочки во всех сферах – муж никак не свыкнется с завершением своей спортивной карьеры, а жена терпит убытки в бизнесе, связанном с недвижимостью. В их семейных отношениях тоже все идет не так гладко, как хотелось бы. Однако они решают дать себе и друг другу еще один шанс и начинают вести весьма странный криминальный подкаст.

«Кино про бандитов»

Дата выхода: 15 июня

Страна: Россия

Долгожданный среди российской публики сериал, где в главной роли снялся Дмитрий Нагиев. Сюжет мини-сериала крутится вокруг отсидевшего криминального авторитета из провинции. После выхода из тюрьмы он принимает решение снять кино про бандитов, однако опыта в таком деле у него самого нет. Найдя того, кто сможет ему и его друзьям помочь с кинопроизводством, они пользуются лишь привычными для себя методами.

«Ходячие мертвецы: Мертвый город»

Страна: США

Новый проект в жанре хоррор расскажет о том, как герои "Ходячих мертвецов" Мэгги и Ниган пытаются найти ребенка Мэгги, украденного теми, кто пытается захватить власть и тотальный контроль на территориях, невзирая на то, что Манхэттен буквально переполнен мертвецами. Сериал покажет, как некогда злейшие враги встают по одну сторону, цепляясь за жизнь.

«Райцентр»

Дата выхода: 23 июня

Страна: Россия