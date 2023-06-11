Сериалы для тех, кому наскучил долгий сюжет

Иногда сериалы с большим количеством сезонов сильно утомляют: сюжетные линии начинают провисать, а любимые пары никак не могут сойтись. Чтобы разнообразить свой просмотр, можно обратить внимание на сериалы-антологии, где каждый эпизод или сезон имеют новую историю, персонажей и актеров.

© Кадр из сериала «Черное зеркало»

«Рамблер» составил подборку из сериалов-антологий разных жанров.

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«Черное зеркало» (2011–…)

Кадр из сериала «Черное зеркало»

Это научно-фантастический сериал, который демонстрирует, как глобально технологии изменили наш мир. Действия каждого эпизода происходят в совершенно разной обстановке — от маленького городка до космического пространства.

Несмотря на различие в локациях и сюжетах, во всех сериях неизбежно присутствует черное зеркало — дисплеи смартфонов, экраны телевизоров и мониторы компьютеров. «Черное зеркало» предупреждает об опасных последствиях, к которым может привести чрезмерное использование технологий.

Долго ждать новый сезон не придется — его премьера состоится уже 15 июня.

«Настоящий детектив» (2014–…)

Криминальная драма повествует о полицейских расследованиях, где раскрываются личные и профессиональные тайны окружающих. Все это происходит как в рамках закона, так и вне их.

В первом сезоне два напарника, которых играют Вуди Харрельсон и Мэттью Макконахи, пытаются раскрыть дело об оккультном убийстве в Луизиане. Второй сезон переносит зрителя в вымышленный город в Калифорнии, где три детектива расследуют серию преступлений, связанную с убийством политика-коррупционера. Главные роли исполнили Колин Фаррелл, Тейлор Китч и Рэйчел Макадамс. Третий сезон раскрывает историю преступления в плато Озарк. В главной роли — Махершала Али.

Сериал получил 5 премий «Эмми». Сейчас активно идет работа над четвертым сезоном.

«Американская история ужасов» (2011–…)

Это сериал в жанре ужасов, созданный американским сценаристом, режиссером и продюсером Райаном Мерфи.

В центре сюжета находятся различные пугающие места. Например, дом с приведениями, где общаются живые и мертвые, или летний лагерь, который был вдохновлен классическими слэшерами вроде фильма «Пятница, 13-е».