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Фэнтези-сериал "Библиотекарь" с Никитой Ефремовым выйдет в июне

Новый проект из восьми серий "Библиотекарь" по мотивам одноименного романа Михаила Елизарова покажут в конце июня на видеосервисах Wink и more.tv. Это стало понятно из специального тизера.

Фэнтези-сериал "Библиотекарь" с Ефремовым покажут в июне
© Кадр из сериала "Библиотекарь"

Главную роль в сериале сыграл Никита Ефремов. По сюжету его герой, актер-неудачник Алексей Вязинцев узнает о загадочном убийстве своего отца. Он едет в родной город родителя, чтобы продать квартиру, но сталкивается с чередой опасностей. Местные жители считают, что у книг забытого писателя Громова есть магические свойства: Ярости, Терпения, Власти, Радости, Силы или Памяти. Тайный мир читателей состоит из Библиотек, которые ищут книги по всей стране, убивая конкурентов. Вязинцев присоединяется к одной из Библиотек, раскрывает секреты своей семьи и ищет самую редкую из волшебных книг — книгу Смысла.

Авторы проекта называют его "городским фэнтези с элементами магического реализма, боевика и детектива". Кроме Ефремова, там сыграли Евгения Дмитриева, Андрей Мерзликин, Михаил Трухин, Игорь Золотовицкий, Александра Урсуляк и другие.

Никите Ефремову — 35: лучшие роли актера

Роман Елизарова в 2008 году стал лауреатом литературной премии "Русский Букер". "Библиотекаря" перевели на многие языки, книга стала бестселлером во Франции, Италии, Англии, Японии, Китае и Сербии.

Ранее "Рамблер" рассказывал о фильме "Тетрис" с Никитой Ефремовым.

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