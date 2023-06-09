Фэнтези-сериал "Библиотекарь" с Ефремовым покажут в июне

Новый проект из восьми серий "Библиотекарь" по мотивам одноименного романа Михаила Елизарова покажут в конце июня на видеосервисах Wink и more.tv. Это стало понятно из специального тизера.

Главную роль в сериале сыграл Никита Ефремов. По сюжету его герой, актер-неудачник Алексей Вязинцев узнает о загадочном убийстве своего отца. Он едет в родной город родителя, чтобы продать квартиру, но сталкивается с чередой опасностей. Местные жители считают, что у книг забытого писателя Громова есть магические свойства: Ярости, Терпения, Власти, Радости, Силы или Памяти. Тайный мир читателей состоит из Библиотек, которые ищут книги по всей стране, убивая конкурентов. Вязинцев присоединяется к одной из Библиотек, раскрывает секреты своей семьи и ищет самую редкую из волшебных книг — книгу Смысла.