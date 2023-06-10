Спилберг написал письмо авторам сериала "Одни из нас" после просмотра

Легендарный режиссер Стивен Спилберг посмотрел несколько серий сериала "Одни из нас", после чего решил написать письмо шоураннерам проекта, об этом сообщает The Hollywood Reporter.

© Кадр из сериала

Спилберг, как утверждают в издании, отправил режиссеру сериала Крэйгу Мейзину восторженное послание, которое вдохновило и обрадовало всю съемочную группу после того, как Мейзин рассказал им о содержимом письма.

Режиссер одного из эпизодов (именно после просмотра этой серии Спилберг написал шоураннерам), Питер Хоар, признался, что такое событие стало для авторов и актеров, снявшихся в главных ролях, настоящим счастьем.