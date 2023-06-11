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Актер Педро Паскаль не смотрел финал первого сезона The Last of Us

Актер Педро Паскаль, который сыграл главную роль в сериале The Last of Us, до сих пор не посмотрел последний эпизод проекта. Он привязался к съемочной команде и хочет сохранить связь с сериалом хотя бы таким образом, пишет DigitalSpy.

Паскаль не смотрел финал первого сезона The Last of Us
© Кадр из сериала "The Last of Us"

По словам актера, ни над одним проектом он не работал так долго, как над The Last of Us. Он назвал свою привязанность к сериалу странной, но отметил, что “парню, которому уже под 50” такие ощущения очень важны.

Паскаль сообщил, что испытывает теплые чувства к Белле Рамзи, которая сыграла Элли, шоураннеру Крейгу Мазину и всем людям, кто работал над The Last of Us.

Белла Рамзи раскрыла дату премьеры второго сезона The Last of Us

Ранее Паскаль говорил, что готов к смерти своего героя.

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