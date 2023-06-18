3 крутых российских сериала про психологов

В последние годы в России появляется все больше сериалов про лекарей человеческих душ — психологов. Порой они сами испытывают проблемы не меньше, чем их пациенты. А еще используют очень противоречивые методы и даже нарушают этический кодекс.

© Кадр из сериала «Триггер»

Подробнее о том, какие российские сериалы про психологов можно посмотреть на досуге, — в материале «Рамблера».

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«Психологини» (2017–2019)

Сериал повествует о трех выпускницах психологического факультета — Тане, Вике и Алине. Жизнь у всех героинь сложилась совершенно по-разному. Таня работает семейным психологом, который никак не может наладить отношения со своим парнем, а еще неожиданно для себя — вмешивается в чужой брак. Вика — тренер личностного роста, имеющая проблемы с мужем-домохозяином. Что касается Алины, то она, устраиваясь на работу школьным психологом, только начинает привыкать к собственному сыну.

Через 10 лет после окончания университета девушки наконец решают применить полученный опыт на практике, чтобы решить собственные проблемы. Но иногда знания психологии не могут спасти даже самих психологов. Каждая серия названа в честь какого-либо феномена, например — «токсичные отношения».

«Триггер» (2020–…)

Кадр из сериала «Триггер»

Психологу Артему Стрелецкому претят длительные встречи с клиентами: вместо них он предпочитает использовать быстрый метод «шоковой» терапии. Из-за резкого и неожиданного подхода Артема часто называют провокатором, а также обвиняют в некомпетентности. Несмотря на это, метод главного героя долгое время работал и даже помогал другим людям — ровно до того момента, пока Артема не сажают в тюрьму.

Спустя несколько лет он выходит на свободу и возобновляет практику. Герою предстоит не только разобраться в том, по чьей вине он оказался в тюремной камере, но и выяснить отношения с семьей. В 2023 году «Триггер» увидит продолжение в виде полнометражного фильма.

«Псих» (2020)

Кадр из сериала «Псих»

Для окружающих людей, в том числе своих пациентов, психотерапевт Олег кажется счастливым человеком — женатым, успешным, состоятельным. Однако этот образ — лишь маска, за которой герой скрывает огромное количество проблем. Он злоупотребляет наркотическими веществами и алкоголем, страдает от кризиса среднего возраста, вынужден жить с матерью. А еще — больше года назад у Олега пропала жена.