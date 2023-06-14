5 самых напряженных сериалов про сумасшедших

Едва ли в реальной жизни у здоровых людей может возникнуть желание встретиться с душевнобольным человеком. Как правило, мы опасаемся сумасшедших и стараемся держаться от них подальше.

© Кадр из сериала "Убивая Еву"

Однако наблюдать за такими героями на экране крайне интересно. Чем глубже погружаешься в подобную историю, тем больше хочется понять, что же движет безумцами?

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Подробнее о самых напряженных сериалах про сумасшедших людей – в материале "Рамблера".

"Убивая Еву", 2018

В центре сюжета офицер британской спецслужбы MI5 Ева Поластри, которая охотится за киллером-психопаткой Вилланель. Последнюю поймать не так-то просто, ведь она владеет не только мастерством убийств, но также умеет перевоплощаться и оставаться незамеченной. Ситуацию осложняет то, что в один момент Вилланель становится одержима своей преследовательницей.

"Безумие в Уэйкфилде", 2021

Кадр из сериала "Безумие в Уэйкфилде"

Ник – успешный медбрат, который пользуется уважением пациентов и коллег. Но после того, как он случайно услышал одну песню, жизнь героя меняется в мгновение ока. Композиция пробуждает самые тяжелые воспоминания Ника, и они начинают разрушать его жизнь.

"Флауэрсы", 2016

Кадр из сериала "Флауэрсы"

Драма повествует историю неординарной семьи Флауэрсов. Глава семейства, автор детских книг, переживает не лучший период и находится на грани развода со своей женой Деборой. Дебора, в свою очередь, подозревает супруга в измене. Масла в огонь разваливающегося брака подливают 25-летние дети пары, которые живут с ними.

"Патрик Мелроуз", 2018

По мнению критиков, роль Патрика Мелроуза – лучшая в фильмографии британского актера Бенедикта Камбербэтча.

Камбербэтч сыграл лондонского аристократа, одержимого демонами. Все детство герой терпел физическое и психическое насилие со стороны отца. Во взрослой жизни ему удалось преуспеть, но он по-прежнему не излечился от прошлого. Чтобы унять боль, герой прибегает ко всевозможным запрещенным веществам и постепенно начинает сходить с ума.

"Шучу", 2018

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В фильмографии Джима Керри не так много драматичных ролей, и это одна из тех, что достойны внимания.

Джефф – звезда детской передачи, больше известный под псевдонимом мистер Пиклз. Ежедневно он веселит миллионы людей, и никто не догадывается о том, что происходит в жизни жизнерадостного артиста.