5 лучших сериалов про маньяков для тех, кто хочет пощекотать нервы

Истории про жестоких убийц пользуются особой популярностью среди зрителей – иначе как объяснить тот факт, что режиссеры регулярно выпускают новые сериалы про маньяков?

© Кадр из сериала "Лютер"

Порой бывает полезно пощекотать нервы, чтобы затем облегченно вернуться к своей привычной жизни.

Видео дня

Подробнее о сериалах про маньяков, которые действительно стоят просмотра – в материале "Рамблера".

"Лютер", 2010

Кадр из сериала "Лютер"

В центре сюжета – успешный лондонский детектив Джон Лютер. Чтобы поймать самых опасных преступников, герой прибегает к нестандартным методам. Кому-то они покажутся странными и даже дикими, но однозначно одно – эти методы работают, и Лютер продолжает день за днем раскрывать новые дела.

"Ты", 2018

Кадр из сериала "Ты"

Успешный менеджер влюбляется в начинающую писательницу, и вскоре его любовь перерастает в одержимость. Через соцсети он узнает об объекте своего обожания все мельчайшие детали и начинает подбираться к девушке все ближе. Герой готов пойти на все, чтобы добиться внимания возлюбленной, и очень скоро он переступает черту.

"Последователи", 2013

Сериал повествует историю маньяка, бывшего профессора колледжа, который убивал молодых женщин до тех пор, пока не оказался в тюрьме. Маньяк пойман, но аналогичные убийства продолжаются, что вводит следствие в недоумение. Оказалось, чтобы продолжать свое дело, убийце необязательно быть на свободе.

"Риллингтон-плейс", 2016

Кадр из сериала "Риллингтон-плейс"

В 1940-х британец Джон Кристи жестоко расправился с беременной женой своего квартиранта, а после этого решил и дальше убивать женщин. Пока его жена была в отъезде "газовый маньяк" заманивал в свой дом жертв, но однажды и его супруга стала одной из них.

Сериал основан на реальных событиях и рассказывает о кровопролитиях одного из самых жестоких маньяков Великобритании.

"Мистер Мерседес", 2017