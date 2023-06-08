Том Холланд сделает перерыв в актерской карьере

"Конечно, это было тяжелое время. Мы исследовали эмоции, которых я никогда раньше не испытывал. Кроме того, я выступал и в роли продюсера, разрешал проблемы, которые сопровождают любой съемочный процесс. Это добавляло давления", – поделился своими впечатлениями актер.