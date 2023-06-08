Том Холланд сделает перерыв в актерской карьере
Известный английский актер Том Холланд планирует отдохнуть от работы и взять годичный отпуск. Об этом он сообщил изданию Extra в ходе интервью.
Актер исполнил главную роль в мрачном психологическом триллере "Переполненная комната", в котором освещаются темы насилия и психических расстройств. Картина повествует о печально известной судьбе преступника Билли Миллигана. По словам Холланда, съемки выдались для него напряженными.
Человек-паук также обратил внимание, что принимал участие в сериале не только в качестве актера, но и исполнительного продюсера.
"Конечно, это было тяжелое время. Мы исследовали эмоции, которых я никогда раньше не испытывал. Кроме того, я выступал и в роли продюсера, разрешал проблемы, которые сопровождают любой съемочный процесс. Это добавляло давления", – поделился своими впечатлениями актер.
Холланд также отметил, что опыт игры Дэнни Салливана помог ему развиться как личность больше, чем любая другая роль.