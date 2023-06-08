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Том Холланд сделает перерыв в актерской карьере

Известный английский актер Том Холланд планирует отдохнуть от работы и взять годичный отпуск. Об этом он сообщил изданию Extra в ходе интервью.

Актер исполнил главную роль в мрачном психологическом триллере "Переполненная комната", в котором освещаются темы насилия и психических расстройств. Картина повествует о печально известной судьбе преступника Билли Миллигана. По словам Холланда, съемки выдались для него напряженными.

Человек-паук также обратил внимание, что принимал участие в сериале не только в качестве актера, но и исполнительного продюсера.

"Конечно, это было тяжелое время. Мы исследовали эмоции, которых я никогда раньше не испытывал. Кроме того, я выступал и в роли продюсера, разрешал проблемы, которые сопровождают любой съемочный процесс. Это добавляло давления", – поделился своими впечатлениями актер.

Звезда "Человека-паука" отказался от алкоголя из-за роли психопата

Холланд также отметил, что опыт игры Дэнни Салливана помог ему развиться как личность больше, чем любая другая роль.

Ранее Том Холланд подтвердил старт съемок сиквела "Человека-паука".

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