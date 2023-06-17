$83.65-0.3191.63+0.67

Россияне выбрали лучший телевизионный сериал

Телеграм-канал «Изнанка сериала» провел опрос среди своих подписчиков, в котором приняли участие около десяти тысяч человек. Им предлагалось выбрать свой любимый отечественный телесериал среди семи предложенных.

Россияне выбрали лучший телевизионный сериал
© Unsplash

В списке были такие проекты, как «Паромщица» , «Трейдер», «Военная полиция», «Юность», «СашаТаня», «След», «И снова здравствуй».

Из предложенного списка лидером стал сериал "След". Второе место среди опрошенных заняли сразу три сериала – «Юность», «Паромщица-2» и «Трейдер», набрав по 6%. На третьем оказались "Военная полиция" и "СашаТаня-8" – по 5%.

Сериалы, которые погружают в атмосферу СССР

Стоит отметить, что около 40% участвующих в опросе и вовсе выбрали пункт "не смотрю телевизор", а 15% респондентов признались, что не являются поклонниками отечественных сериалов.

Ранее "Рамблер" рассказывал о лучших сериалах-антологиях.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители