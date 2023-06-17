Россияне выбрали лучший телевизионный сериал

Телеграм-канал «Изнанка сериала» провел опрос среди своих подписчиков, в котором приняли участие около десяти тысяч человек. Им предлагалось выбрать свой любимый отечественный телесериал среди семи предложенных.

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В списке были такие проекты, как «Паромщица» , «Трейдер», «Военная полиция», «Юность», «СашаТаня», «След», «И снова здравствуй».

Из предложенного списка лидером стал сериал "След". Второе место среди опрошенных заняли сразу три сериала – «Юность», «Паромщица-2» и «Трейдер», набрав по 6%. На третьем оказались "Военная полиция" и "СашаТаня-8" – по 5%.

Стоит отметить, что около 40% участвующих в опросе и вовсе выбрали пункт "не смотрю телевизор", а 15% респондентов признались, что не являются поклонниками отечественных сериалов.