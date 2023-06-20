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Актер Дмитрий Нагиев появится в спин-оффе сериала "Чикатило"

Актер Дмитрий Нагиев сыграет в сериале "Тень Чикатило", который станет спин-оффом проекта "Чикатило". Об этом сообщил режиссер Сарик Андреасян в своем телеграм-канале.

Нагиев появится в спин-оффе сериала "Чикатило"
© Кадр из сериала "Чикатило"

По словам Андреасяна, новый сериал уже начали снимать в России. Главную роль играет Федор Лавров, а Дмитрий Нагиев, который создал образ Чикатило в оригинальном проекте, вернется к роли в спин-оффе.

Помимо Лаврова и Нагиева, в сериале будут участвовать Николай Козак, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева. Чикатило появится в сериале "с напутствием новому маньяку".

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Сериал, названный по фамилии советского маньяка, начался в марте 2021 года и закончился спустя год. В финале истории Чикатило казнили.

Ранее Дмитрий Нагиев вернулся к работе.

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