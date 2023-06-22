Лучшие сериалы июля: новинки и продолжения уже знакомых проектов

Июль обещает быть богатым на новые сезоны уже полюбившихся сериалов, а также на премьеры.

© Кадр из сериала "Там, где цветет полынь"

Если прогноз погоды отнюдь не летний, это отличный повод провести несколько вечеров за просмотром сериалов. Какие-то из них поднимут настроение, какие-то добавят в жизнь адреналина – выбирайте тот, что по вкусу именно вам.

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Подробнее о сериалах, которые стоит увидеть в июле – в материале "Рамблера".

"Там, где цветет полынь", 1 июля

Кадр из сериала "Там, где цветет полынь"

Жизнь школьницы Ульяны переворачивается с ног на голову после того, как она узнает о своем таинственном даре –предвидеть гибель людей. Девушка намерена избавиться от своего проклятья, но внезапно в ее жизни появляется Рута –женщина, которая управляет потусторонними силами.

"Замкнутый круг", 13 июля

Знаменитый голливудский режиссер Стивен Содерберг ("Одиннадцать друзей Оушена", "Эрин Брокович") снял детективную драму об исчезновении юноши. Его мать обращается в полицию, и следствие немедленно приступает к расследованию. Вскоре выясняется, что тайна пропажи молодого человека – не единственная, с которой предстоит столкнуться детективам.

"Спецназ: Львица", 24 июля

Кадр из сериала "Спецназ: Львица"

В центре сюжета – девушка по имени Джо, которая работает в женском подразделении ЦРУ. Вместе с напарницей героиня должна предотвратить грядущую террористическую угрозу. Параллельно девушка пытается не только работать, но и строить личную жизнь.

Главную роль в сериале исполнила Зои Салдана, наибольшую известность которой принесли картины "Аватар" и "Стражи галактики". Впрочем, Зои не единственная звезда проекта. В сериале также снялись Николь Кидман и Морган Фриман.

"Благие знамения", 2 сезон, 29 июля

Кадр из сериала "Благие знамения"

Фантастическая комедия по мотивам одноименной книги Нила Геймана и Терри Пратчетта повествует историю ангела Азирафеля и демона Кроули. Несмотря на то, что герои являются полными антиподами, им приходится объединиться, чтобы спасти мир от конца света.

Первый сезон сериала был полностью снят по книге. Во втором же режиссер Дуглас Маккиннон взял за основу неосуществленные идеи Геймана.

"Линкольн для адвоката", 2 сезон, 7 июля