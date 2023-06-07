Названа самая популярная весной 2023 года актриса сериалов
Самой популярной актрисой сериалов в апреле-мае 2023 года стала Любовь Аксенова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра "Кинопоиск".
Как показали данные сервиса, Любовь Аксенова стала самой популярной из всех актрис и актеров, которые снимаются в зарубежных и российских сериалах. Ее карточку на "Кинопоиске" открывали чаще, чем чьи-либо на сайте онлайн-кинотеатра.
Проект с участием актрисы "Жить жизнь", вышедший в апреле, попал в рейтинг 10 самых популярных в России. Также за последние полгода вышло два новых фильма, в которых сыграла Любовь Аксенова, - "Гром: Трудное детство" и "Нюрнберг", а также новые сезоны сериалов "Бывшие" и "Почка".
Ранее стало известно, что фильм "Неудержимые 4" со Сталлоне выйдет в России.
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