Названа самая популярная весной 2023 года актриса сериалов

Самой популярной актрисой сериалов в апреле-мае 2023 года стала Любовь Аксенова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра "Кинопоиск".

Как показали данные сервиса, Любовь Аксенова стала самой популярной из всех актрис и актеров, которые снимаются в зарубежных и российских сериалах. Ее карточку на "Кинопоиске" открывали чаще, чем чьи-либо на сайте онлайн-кинотеатра.