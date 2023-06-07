$81.46+0.2187.17+0.21

Названа самая популярная весной 2023 года актриса сериалов

Самой популярной актрисой сериалов в апреле-мае 2023 года стала Любовь Аксенова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра "Кинопоиск".

Названа самая популярная весной 2023 года актриса сериалов
© РИА Новости

Как показали данные сервиса, Любовь Аксенова стала самой популярной из всех актрис и актеров, которые снимаются в зарубежных и российских сериалах. Ее карточку на "Кинопоиске" открывали чаще, чем чьи-либо на сайте онлайн-кинотеатра.

Проект с участием актрисы "Жить жизнь", вышедший в апреле, попал в рейтинг 10 самых популярных в России. Также за последние полгода вышло два новых фильма, в которых сыграла Любовь Аксенова, - "Гром: Трудное детство" и "Нюрнберг", а также новые сезоны сериалов "Бывшие" и "Почка".

Главные сериалы лета 2023

Ранее стало известно, что фильм "Неудержимые 4" со Сталлоне выйдет в России.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители