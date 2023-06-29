5 мистических сериалов, которые держат в напряжении до конца

Мистические сериалы неспроста пользуются большой популярностью – зрителей часто привлекают сюжеты, которые невозможны в реальной жизни.

© Кадр из сериала "Салем"

Несмотря на то, что все сериалы из нашей подборки довольно разные, кое-что их объединяет – все они держат в напряжении до самых финальных титров. Даже если вы относите себя к категории скептиков, эти проекты смогут вас удивить.

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Подробнее о них – в материале "Рамблера".

"Салем", 2014

Кадр из фильма "Салем"

В центре сюжета – ветеран войны, который после череды сражений возвращается в родной Салем. Вот только герой оказался не готов к тому, что происходит у него на родине. Оказавшись в Салеме, военный обнаруживает, что местные жители одержимы охотой на ведьм.

"ОА", 2016

Кадр из сериала "ОА"

Прерия Джонсон возвращается домой через семь лет после таинственного исчезновения. Никто не знает, что произошло с героиней, да и сама она не делится прошлым. Единственное, о чем говорит Прерия – она всегда была рядом. Еще больше семью Джонсон поражает другой факт: до исчезновения Прерия была слепой, а вернувшись, она прозрела.

"Тьма", 2017

Кадр из сериала "Тьма"

В центре сюжета – четыре немецкие семьи, которые ведут тихую размеренную жизнь в небольшом городке. Но в судьбу героев вмешивается трагедия после того, как исчезают двое детей, и начинают открываться темные тайны прошлого.

"Касл-Рок", 2017

Сериал начинается с того, что начальник тюрьмы Шоушенк совершает самоубийство. После его смерти в закрытом крыле здания обнаруживают странного юношу. Никто его не знает, а сам герой твердит лишь имя адвоката Генри Дивера. Дивер приезжает в Касл-Рок, чтобы раскрыть тайну загадочного заключенного.

"Дом с прислугой", 2019

Кадр из сериала "Дом с прислугой"