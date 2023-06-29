5 культовых сериалов 1990-х, которые можно пересматривать бесконечно

Сериалы 1990-х обладают неповторимой атмосферой, которая заставляет нас пересматривать их снова и снова. Казалось бы, сегодня у нас есть доступ к совершенно разному контенту, а новые сериалы появляются регулярно.

© Кадр из сериала "Твин Пикс"

Однако даже самым горячим новинкам не удается заменить старые-добрые проекты, которые мы видели уже не единожды и которые все равно готовы пересматривать вновь и вновь.

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Подробнее о сериалах 1990-х, которые не способны надоесть – в материале "Рамблера".

"Твип Пикс", 1990

Кадр из сериала "Твин Пикс"

В центре сюжета – жестокое убийство школьницы Лоры Палмер. После того, как тело девушки обнаруживают на берегу озера, к расследованию приступает агент ФБР Купер. Вместе с местной полицией герой должен докопаться до истины. Вот только он еще не догадывается о том, что Твин Пикс куда более загадочный город, чем кажется на первый взгляд.

"Беверли-Хиллз 90210", 1990

Кадр из сериала "Беверли-Хиллз 90210"

Культовый сериал повествует об американской молодежи 1990-х. Сначала зрители наблюдают за школьниками старших классов, а затем за студентами. В жизни героев происходит всякое: тяжелые отношения с родителями, подростковая беременность, вредные привычки и даже самоубийства.

"Секретные материалы", 1993

Агенты ФБР Дана Скалли и Фокс Малдер полные противоположности. Она скептик, который всему находит разумное объяснение, а он верит в пришельцев и паранормальные явления. Героям поручают работу над нераскрытыми делами, связанными с загадочными событиями. Поначалу Скалли и Малдер настроены друг к другу холодно, но постепенно их отношения становятся более глубокими.

"Секс в большом городе", 1998

Легендарный сериал повествует историю четырех подруг, живущих на Манхэттене. Все они абсолютно разные, но есть и то, что их объединяет – любовь к Нью-Йорку и сексу.

В каждой серии героини делятся откровенными подробностями своей личной жизни, и именно этот ход покорил публику, ведь в 1990-х на телевидении еще ни в одном сериале не поднимались столь интимные темы.

"Друзья", 1994