Новый сезон "Пацанов" остался без даты премьеры

Эрик Крипке , создавший сериал "Пацаны" , сообщил, что длительность забастовки Гильдии сценаристов США напрямую влияет на выпуск четвертого сезона шоу. Он написал об этом в личном блоге в социальных сетях, а также призвал фанатов поддержать забастовщиков.

Снимать четвертый сезон "Пацанов" закончили в середине апреля, сейчас он находится в постпродакшене. Забастовка Гильдии сценаристов идет со 2 мая. Протестующие требуют повысить им гонорары, поскольку стриминговые сервисы стали популярнее, а также хотят защитить свои тексты от нейросетей, которые могут на их основе создавать новые материалы.