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Режиссер Гай Ричи завершил съемки новой картины с Генри Кавиллом

Режиссер Гай Ричи завершил съемки картины "Министерство неджентльменской войны". Об этом сообщил актер Алан Ричардсон в своих соцсетях.

Гай Ричи завершил съемки новой картины с Генри Кавиллом
© globallookpress.com

По словам артиста, опыт работы с Ричи стал самым невероятным в его жизни. Он также отметил актера Генри Кавилла, назвав его "лидером на площадке с беспрецедентной рабочей этикой".

Гая Ричи обвинили в краже сценария фильма "Джентльмены"

Съемки фильма начались в феврале 2023 года. В основу киноленты легла одноименная книга Дэмиена Льюиса о Второй мировой войне. Дата выхода картины в прокат пока неизвестна.

Ранее "Рамблер" рассказывал о фильмах Гая Ричи, которые стоит посмотреть.

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