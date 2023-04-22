Гай Ричи завершил съемки новой картины с Генри Кавиллом

Режиссер Гай Ричи завершил съемки картины "Министерство неджентльменской войны". Об этом сообщил актер Алан Ричардсон в своих соцсетях.

По словам артиста, опыт работы с Ричи стал самым невероятным в его жизни. Он также отметил актера Генри Кавилла, назвав его "лидером на площадке с беспрецедентной рабочей этикой".

Съемки фильма начались в феврале 2023 года. В основу киноленты легла одноименная книга Дэмиена Льюиса о Второй мировой войне. Дата выхода картины в прокат пока неизвестна.