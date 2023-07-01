Паркер рассказала об интимных сценах "Секса в большом городе"

Актриса Сара Джессика Паркер рассказала об интимных сценах сериала "Секс в большом городе"
58-летняя актриса Сара Джессика Паркер считает себя слишком застенчивой для постельных сцен. Именно поэтому не снималась обнаженной в сериале "Секс в большом городе" и его перезапуске "И просто так". Об этом она рассказала в "Шоу Говарда Стерна".
Паркер отметила, что дело не в моральных установках. Других актрис, которые не стесняются сниматься обнаженными в возрасте, она не осуждает.
Актриса была готова отказаться от съемки в продолжении "Секса в большом городе", сериала "И просто так". Однако создатель проекта Даррен Стар сообщил ей, что в постельных сценах можно снимать дублершу.
Ранее "Рамблер" публиковал шесть фактов о сериале "Секс в большом городе".
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