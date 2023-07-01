$88.38+1.3596.02+0.91

Актриса Сара Джессика Паркер рассказала об интимных сценах сериала "Секс в большом городе"

58-летняя актриса Сара Джессика Паркер считает себя слишком застенчивой для постельных сцен. Именно поэтому не снималась обнаженной в сериале "Секс в большом городе" и его перезапуске "И просто так". Об этом она рассказала в "Шоу Говарда Стерна".

Паркер рассказала об интимных сценах "Секса в большом городе"
© Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Паркер отметила, что дело не в моральных установках. Других актрис, которые не стесняются сниматься обнаженными в возрасте, она не осуждает.

Актриса была готова отказаться от съемки в продолжении "Секса в большом городе", сериала "И просто так". Однако создатель проекта Даррен Стар сообщил ей, что в постельных сценах можно снимать дублершу.

Звезда "Секса в большом городе" ответила на критику своей внешности

Ранее "Рамблер" публиковал шесть фактов о сериале "Секс в большом городе".

Рамблер: главные новости