Паркер рассказала об интимных сценах "Секса в большом городе"

58-летняя актриса Сара Джессика Паркер считает себя слишком застенчивой для постельных сцен. Именно поэтому не снималась обнаженной в сериале "Секс в большом городе" и его перезапуске "И просто так". Об этом она рассказала в "Шоу Говарда Стерна".

© Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Паркер отметила, что дело не в моральных установках. Других актрис, которые не стесняются сниматься обнаженными в возрасте, она не осуждает.