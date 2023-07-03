Что смотреть в июле: гид по новым сериалам

Традиционно лето практически не радует зрителей громкими проектами, но все равно можно найти то, что будет достойно внимания. А больше всего обрадуются те, кто наблюдает за сериалами уже не первый год, так как июль богат на продолжения.

© Кадр из сериала "Чудотворцы"

О том, что из сериалов смотреть в июле, — в материале “Рамблера”.

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“Чудотворцы”, 4 сезон — 10 июля

Продолжение комедийного сериала про работу божественного бюрократического бюро вернется на экраны новым сюжетным поворотом — герои окажутся в мире постапокалипсиса. Проект уникален тем, что стал одним из самых популярных ситкомов-антологий. Из сезона в сезон актеры перемещаются в разные ситуации, временные промежутки и вселенные.

“Замкнутый круг” — 13 июля

Многообещающий криминальный детектив обещает войти в топ сериалов с неожиданными концовками. Над проектом работал Стивен Содерберг, которого многие знают по “Друзьям Оушена” и “Заражению”. Сериал будет рассказывать зрителям историю расследования пропажи подростка. Сначала полиция отвергает все криминальные составляющие и настаивает на версии бегства. Однако спустя время детективы узнают больше информации, которая открывает все тайны.

“Футурама”, 8 сезон — 24 июля

Знаменитый мультсериал возвращается на экраны спустя десять лет после выхода последнего сезона. Премьера разделена на две части, сначала зрителю покажут десять серий, а спустя время — вторую часть сериала. Известно, что создатели “Футурамы” и актеры озвучки вернулись к работе над сериалом. Пока что про сюжет известно мало, но зрителям дали понять, что герои столкнутся с современными проблемами.

“Благие знамения”, 2 сезон — 28 июля

Кадр из сериала "Благие знамения"