Опубликован трейлер второго сезона сериала "Пищеблок"
"Кинопоиск" опубликовал трейлер второго сезона сериала "Пищеблок". Там показали экшен-сцены, которых в новых сериях запланировано больше по сравнению с первым сезоном.
В новых эпизодах действие будет происходить осенью 1983 года. Отличник, староста класса Валерка Лагунов ходит в школу, дружит и влюбляется, но каждый день борется с жаждой крови. Сохранить секрет и остаться человеком ему помогают друзья из лагеря "Буревестник": старший друг Игорь и первая любовь Анастасийка.
Новенькая, которая приходит в класс, близка к тому, чтобы раскрыть тайну Валерки. В городе появляется могущественный вампир, о котором раньше не было известно, и Лагунов оказывается в опасности. Под угрозой не только его тайна, но и его жизнь.
Свои роли в проекте снова исполнят Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Мария Абрамова, Ангелина Стречина. Впервые в сериале появятся Ксения Трейстер, Равшана Куркова и Сергей Епишев. Премьера сезона запланирована на 8 июля.