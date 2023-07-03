$88.38+1.3596.02+0.91

Опубликован трейлер второго сезона сериала "Пищеблок"

"Кинопоиск" опубликовал трейлер второго сезона сериала "Пищеблок". Там показали экшен-сцены, которых в новых сериях запланировано больше по сравнению с первым сезоном.

В новых эпизодах действие будет происходить осенью 1983 года. Отличник, староста класса Валерка Лагунов ходит в школу, дружит и влюбляется, но каждый день борется с жаждой крови. Сохранить секрет и остаться человеком ему помогают друзья из лагеря "Буревестник": старший друг Игорь и первая любовь Анастасийка.

Новенькая, которая приходит в класс, близка к тому, чтобы раскрыть тайну Валерки. В городе появляется могущественный вампир, о котором раньше не было известно, и Лагунов оказывается в опасности. Под угрозой не только его тайна, но и его жизнь.

3 сериала для тех, кому понравился "Пищеблок"

Свои роли в проекте снова исполнят Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Мария Абрамова, Ангелина Стречина. Впервые в сериале появятся Ксения Трейстер, Равшана Куркова и Сергей Епишев. Премьера сезона запланирована на 8 июля.

Ранее анонсировали спин-офф "Очень странных дел".

Рамблер: главные новости