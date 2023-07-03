Опубликован трейлер второго сезона сериала "Пищеблок"

"Кинопоиск" опубликовал трейлер второго сезона сериала "Пищеблок". Там показали экшен-сцены, которых в новых сериях запланировано больше по сравнению с первым сезоном.

В новых эпизодах действие будет происходить осенью 1983 года. Отличник, староста класса Валерка Лагунов ходит в школу, дружит и влюбляется, но каждый день борется с жаждой крови. Сохранить секрет и остаться человеком ему помогают друзья из лагеря "Буревестник": старший друг Игорь и первая любовь Анастасийка.

Новенькая, которая приходит в класс, близка к тому, чтобы раскрыть тайну Валерки. В городе появляется могущественный вампир, о котором раньше не было известно, и Лагунов оказывается в опасности. Под угрозой не только его тайна, но и его жизнь.