С 2010-х годов главным героем большинства фильмов и сериалов стали представители среднего класса. После бума на фильмы про роскошную богатую жизнь создатели кино ощутили другой запрос — на произведения о том, какими на самом деле жестокими могут быть люди при деньгах. Однако и в них можно найти что-то хорошее.

© Кадр из сериала "Наследники"

В материале “Рамблера” — сериалы, которые показывают реальную жизнь богачей без прикрас.

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“Наследники” (2018-2023)

Сериал состоит из четырех сезонов и рассказывает о семье медиамагнатов, во главе которой стоит Логан Рой — старый, жестокий и властный миллиардер. У него есть четверо детей и под угрозой смерти отца они должны распределить между собой владение компанией.

Для создания сериала приглашали консультантов по богатству — эти люди рассказывали, как правильно раскладывать приборы, какую одежду надевать на актеров и как они должны себя вести. По некоторым данным картина основана на биографии Руперта Мердока — владельца СМИ и издательств на разных континентах мира.

“Элита” (2018-н.в.)

На протяжении нескольких сезонов зрителям показывают тяжелую жизнь богатых подростков в одной из фешенебельных школ Мадрида. Здесь богачи рука об руку контактируют с талантливыми бедняками, которым выдали гранты на обучение. Однако модные бренды, роскошные ужины и учеба — не все, с чем приходится сталкиваться каждому из них. Оказывается, что не все родители зарабатывают деньги честным путем и все это рано или поздно сказывается на детях.

Здесь стоит смотреть на закрученный сюжет и потрясающую работу стилистов. Они интегрируют мировые бренды в школьную форму, спортивные костюмы и коктейльные платья.

“Большая маленькая ложь” (2017-2019)

Сюжет начинается с убийства в элитной школе и замешаны в происшествии оказываются родители. Те самые примерные семьи, где мама занимается пилатесом, а папа ведет свой бизнес (и наоборот) оказываются втянуты в хитросплетение и расследование. На протяжении каждой серии зрителям раскрывают семьи с новой стороны. И выясняется, что богатство совсем не становится почвой для идеальных отношений.