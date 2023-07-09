4 сериала про гениев, которых никто не понимает

Гениальные люди все чаще становятся главными героями сериалов. Их мышление и взгляды на жизнь иногда бывают настолько необычными, что окружающие с трудом принимают их.

© Кадр из сериала "Ход королевы"

"Рамблер" делится подборкой сериалов про гениев, которых порой сложно понять.

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"Доктор Хаус" (2004-2012)

Доктор Грегори Хаус — гениальный врач, который очень умело ставит диагнозы пациентам. Несмотря на свой очевидный талант, пациенты и коллеги его явно недолюбливают. Хаус резкий, острый на язык, замкнутый циник, который отталкивает окружающих своим поведением. И если самого доктора это мало волнует, то других его мировоззрение напрягает. На протяжении всего сериала команда врачей во главе с непростым Хаусом пытается спасать людей.

Количество сезонов: 8 сезонов.

"Ход королевы" (2020)

Кадр из сериала "Ход королевы"

В девять лет сирота Бет Хармон попадает в приют, где становится зависимой от зеленых таблеток. В этом же месте девочка обнаруживает свой талант к шахматам. Однако играть постоянно героиня не может. Чтобы сбежать от проблем и вернуться в мир шахмат, Бет все чаще принимает капсулы, которые позволяют представлять ход игры прямо на потолке в спальне. Вскоре Бет удочеряют, и она открывает для себя большой шахматный мир.

Количество сезонов: 1

"Детство Шелдона" (2017-...)

Кадр из сериала "Детство Шелдона"

Вундеркинд по имени Шелдон Купер уже в девять лет начинает посещать старшую школу. В семье увлечение героя математикой и точными науками совсем не понимают: мать для этого чересчур религиозна, а отец — слишком любит футбол и пиво. С ровесниками у Шелдона найти общий интерес тоже не получается. Пока они предаются обычным детским забавам, герой пытается выяснить, как лучше провести научный эксперимент. Этот сериал является спин-оффом популярной "Теории большого взрыва".

Количество сезонов: 6

"Элементарно" (2012-2019)

Кадр из сериала "Элементарно"

Еще одна экранизация истории о гениальном детективе Шерлоке Холмсе. В сериале "Элементарно" герой предстает перед зрителями в качестве бывшего наркомана. После завершения реабилитации он начинает работать консультантом полиции Нью-Йорка. Шерлок — невероятно эпатажный и прямолинейный человек, чье видение не всегда понятно окружающим его людям. Но это и помогает герою успешно расследовать дела. Напарницей Холмса становится доктор Джоан Ватсон, которая была его куратором трезвости.