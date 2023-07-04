4 сериала для фанатов "Очень странных дел"

Вышедший в 2016-м году научно-фантастический сериал о приключениях подростков, расследующих обстоятельства пропажи местного ребенка, в одно мгновение завоевал сердца зрителей. На сегодняшний день точно неизвестно, когда поклонники смогут насладиться продолжением истории: из-за забастовки сценаристов в США съемки сериала отложены на неопределенный срок.

© Кадр из сериала "ОА"

Подборка сериалов про таинственные исчезновения подростков и путешествия во времени – в материале "Рамблера".

Видео дня

"ОА"

Кадр из сериала "ОА"

Спустя 7 лет после загадочного исчезновения Прерия возвращается домой. Члены семьи и местные жители шокированы внезапным появлением девушки и стремятся понять, что с ней произошло, и где она пропадала все это время. Дополнительную интригу ситуации придает тот факт, что Прерия прозрела: до пропажи девочка была слепой.

"Пищеблок"

Кадр из сериала "Пищеблок"

1980-й год, Россия. Вся страна следит за Олимпиадой, в то время как отдыхающие в пионерском лагере подростки становятся свидетелями загадочных событий. Дети исчезают посреди ночи, после чего возвращаются новыми людьми. Вожатые не замечают происходящего, а управляющие "Буревестником" делают вид, что все под контролем. Однако кто-то должен остановить цепь странных исчезновений: за это ответственное дело берутся мальчик Валера и вожатый Игорь.

"Тьма"

Кадр из сериала "Тьма"

В провинциальном немецком городе, недалеко от секретной лаборатории, пропадают двое детей. В процессе расследования правоохранителям предстоит размотать клубок событий, которые уходят в прошлое и ведут к пропаже другого подростка. Путешествия во времени и их жуткие последствия свяжут несколько семей и поколений. Но с какой целью?

"11.22.63"

Кадр из сериала "11.22.63"