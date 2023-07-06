Почему все возненавидели сериал “Идол”

Премьера первых двух серий сериала “Идол” состоялась еще на Каннском кинофестивале. Сейчас сериал находится в завершенной стадии — вышло всего пять серий.

© Кадр из сериала "Идол"

После того, как в Каннах проект разгромили кинокритики, у зрителей еще оставались надежда на то, что “Идол” станет массовым поп-культурным сериалам. Однако этого не произошло и он столкнулся с критикой от зрителей в том числе. О том, почему все возненавидели “Идол”, — в материале “Рамблера”.

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Объективация женщины в шоу-бизнесе

Критики разгромили сериал после того, как увидели количество интимных сцен в нем. По их словам, изначально задумка создателей была другой. Они хотели показать то, как женщинам тяжело существовать в современном мире: они сталкиваются с буллингом, ненавистью и объективацией. В итоге сюжет сериала крутится вокруг токсичного мужчины, который задавил девушку своим авторитетом. А связывает их запретная история любви.

Кроме того, кинокритики сослались на то, что сотрудники, работавшие на съемках, жаловались на условия работы. По словам инсайдеров, сценарий переписывали в последний момент, а на площадке царил абсолютный хаос.

Кадр из сериала "Идол"

Тем не менее единственной вещью, которую похвалили критики, стала съемка и монтаж. Сериал сделан действительно красиво и в нем профессионалы индустрии увидели руку Сэма Левинсона — он же был одним из продюсеров сериала “Эйфория”.

Большое количество откровенных сцен

После того, как проект разгромили критики, свое недовольство высказали и зрители. Они заявили, что сериал показал слишком много обнаженки и эротики, которая была здесь лишней. И это — основная претензия зрителей. Они отметили, что им было неприятно смотреть на неуместные интимные сцены.

Зрителей разочаровала работа сценаристов, которые не смогли раскрыть по-настоящему историю популярной певицы, ее трагедии и отношения с лидером культа. Те, кто не знали о предыстории сериала, отметили, что вообще не поняли, о чем он рассказывает.

Кадр из сериала "Идол"